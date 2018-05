(VIDEO) Apresan dos hombres trataban de robar camión en Dajabón

Desconocidos intentan robar una guagua de las denominadas plataneras, en el distrito municipal de Santiago de la Cruz, perteneciente al municipio de Loma de Cabrera, en Dajabón. Los ladrones fallaron el intento tras vecinos del dueño del vehículo percatarse del caso, quienes lograron impedir la acciòn. ##ElNuevoDiarioRD

