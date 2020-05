Apresan dos hombres acusados de supuesto robo en Valverde

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MAO, VALVERDE.-Miembros de la Policía Nacional en conjunto con el Ejército Dominicano (ERD), apresaron este viernes a dos hombres acusados presuntamente de haber ejecutado varios robos de batería de vehículos en horas de la noche, en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Los jóvenes fueron identificados con los nombres de Richard, alias El cojo, y “El Nacho”. Ambos residentes en el sector Los Cayucos de esta ciudad.

En un video enviado a este periódico, se observa como estos jóvenes son apresados por las autoridades.

En el mismo, Richard, alias el cojo, alega que no sabe porque fue detenido, y que no tiene nada que ver con el delito. Mientras que El Nacho también se desliga del robo, y dijo que no ha salido de su residencia por la cuarentena.

Anuncios

Relacionado