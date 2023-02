Aprendes a disfrutar

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace” -Jean Paul Sartre

Disfrutar de la vida debe ser el principal objetivo de la existencia humana y uno de los mandatos primordiales para descifrar las artes necesarias que llevan a la felicidad.

En ese esfuerzo es que el ser humano se afana por crear espacios, momentos y eventos tendentes a despertar placeres, en aras de alcanzar una felicidad momentánea como fin, sin entender que el objetivo primordial de la vida es saber disfrutar cada instante y cada momento que se nos pone por delante. Aprender a disfrutar el camino.

Y es que el proceso o el viaje son los generadores de las mayores riquezas que nos elevan a la plenitud de la vida y para ilustrarlo mejor, quiero usar como ejemplo la estructura de una canción cualquiera, la cual tiene como objetivo llegar a su final, mas lo que la hace especial es todo el placer que genera en su proceso desde el principio, desarrollo, clímax, descenso y final, y es que cada una de las partes que componen una canción genera indecible placer; así mismo debes aprender a vivir la vida, disfrutando cada una de las etapas y momentos que conforman tu particular existencia.

Aprender a disfrutar en modo alguno tiene que ver con los deleites que por momentos disparan la dopamina en el cerebro y te ponen gozar a borbotones como delfines en la superficie del agua, sino en apreciar cada detalle e instante, pues emociones intensas no siempre las vas a experimentar, o peor aún, mientras más las experimentes más rutinarias las vas a encontrar y menos placer te van a producir. Sin embargo, aprender a disfrutar de los pequeños placeres, aquellos que son mágicos por su simpleza, es lo que te llevará a confesar, cual Pablo Neruda, que has vivido.

De manera que disfrutar está muy ligado a lo sublime, a lo delicado y bello de los momentos que afinan los sentidos para captar el secreto que subyace en el día a día, esa magia que para la mayoría pasa desapercibida, pero que para los centrados en disfrutar los pequeños placeres de la vida, suponen tesoros escondidos de inmenso bienestar.

Es tanto así que hasta en los momentos que entiendes que son malos, si miras con detenimiento, descubrirás lecciones y fuerzas maravillosas dentro de ti, pues como decía el dramaturgo inglés Benjamín Johnson, “quien no ha afrontado la adversidad no conoce su propia fuerza”

Apreciar lo que tienes y lo que haces es valorarte a ti misma

Para mantener una salud mental adecuada es menester aprender a vivir valorando lo que tienes y lo que haces, evitando todo tipo de comparaciones, pues si caes en esa trampa, nada que obtengas será suficiente.

Ello en modo alguno quiere decir que no te superes, ni aspires a crecer, ni agregues valor y calidad a tu vida, pero sí es imperativo valorar el esfuerzo que has hecho para estar donde has llegado y lo que has alcanzado en la vida.

Valorar lo que haces y lo que tienes ayuda a sentirte útil, importante y seguro, cualidades que como pilares soportan el gozo de la vida, y si además aprendes a disfrutar las pequeñas cosas, cuánto más disfrutarás tus grandes logros.

Los momentos duros y difíciles son inevitables, más que todo, porque son necesarios, dado que así como la oscuridad es lo que da valor a la luz, el valor de los buenos momentos te lo darán la dureza de los tiempos difíciles que supiste superar.

Por cuanto es importante aprender de los malos momentos dado que son el preludio del crecimiento posterior y el empujón necesario para salir de la zona de confort que cual barco anclado, pudiera ser lo que te mantiene estancado, pues la necesidad, que es la madre de la inventiva, saca lo mejor de ti.

De manera que partiendo del predicamento de que “no hay mal que por bien no venga”, los “malos momentos” son también el “call to action” que te empujan hacia la nueva etapa que estas llamada a escalar en la vida y que muchas veces por distracción y comodidad no te percatas a tiempo del desafío que te obliga a sacar lo mejor de ti.

Por Alfredo García

