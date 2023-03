Aprender y enseñar matemáticas para el desarrollo de los pueblos

A propósito del Dia Internacional de las Matemáticas

A propósito del día Internacional de Las Matemáticas (14 de marzo), compartimos aquí algunas reflexiones con la finalidad de despertar el interés entre docentes y estudiantes sobre una articulación coherente y necesaria entre el saber, saber aprender y saber enseñar matemática. Sobre todo, cuando se pone la mirada en la necesidad de alcanzar un nuevo contrato social donde cada sujeto que aprende aporte al desarrollo de la sociedad. Es que una correcta educación matemática permite aportar significativamente a la disminución de la pobreza, mejora de la calidad de vida y desarrollo de las personas sustentadas en la defensa de los derechos humanos desde un enfoque de inclusión y equidad, cuidado del medio ambiente, fomento de una cultura de paz, disminución de la violencia y desigualdad entre hombre y mujer, entre otros.

El aprendizaje y la Enseña de las matemáticas debe permitir transformar y fomentar el desarrollo de las personas y los pueblos. Para ello se requiere una alta sensibilidad social de los sujetos interactuantes donde se aprenda y enseñe desde la vida y para la vida.

Una mirada crítica al contexto sociocultural y la demanda que este requiere para su transformación es necesario. También es necesario poner los oídos en el corazón del alumno para escuchar voces como: -No sé para qué me sirve lo que aprendo en matemática, -esos temas son muy difíciles o no son importantes para mí. – no me han explicado bien la clase, – no entiendo de donde sale lo que hago, entre otros. también escuchar la voz interior o de otros colegas que enseñan matemática decir: – Ese currículo de matemática tiene mucho contenido y el tiempo es corto para su desarrollo, -Los estudiantes traen muchas lagunas, -faltan recursos, los estudiantes no quieren razonar, -hay fobia a las matemáticas y la conexión matemática y vida es muy difícil. Ambas situaciones nos dicen “algo hay que hacer para que las matemáticas sean percibidas como ciencia divertida, dinámica, de aventura, de arte y creatividad”.

La realidad social demanda cambios y la forma de percibir la manera de aprender y de enseñar matemáticas también demanda cambios; Entonces acuñemos por un lado las ideas de Delors (1996) cuando plantea que la educación debe contribuir a que cada sujeto aprenda a ser. hacer, conocer y convivir porque eso transforma. también sigamos los ideales de Freire para educar en y para la libertad y la inclusión poniendo énfasis en las más necesidades. De igual manera es importante valorar las ideas de Fernando (2010) cuando nos dice que es igual el daño que causamos en un estudiante cuando ponemos desafíos por encima de su capacidad de razonamiento según su desarrollo, que cuando minimizando la misma ofreciendo tantas informaciones que invalida lo que él puede hacer por sí solo. también estaríamos repensando la calidad y cantidad de las tarreas que asignamos tomando en cuenta que hay la forma de aprender a cambiado y que se hace urgente la incorporación efectiva de la tecnología en la forma de enseñar porque los estudiantes hoy son de la era digital y las libretas y pizarras deben ser usados según los intereses de los propios estudiantes.

Reinventemos las matemáticas. Afrontemos los retos actuales para su fortalecimiento. Leamos el mundo con las matemáticas. Escribamos el mundo con las matemáticas. Usemos las matemáticas para cambiar el mundo “Desarrollaremos con las matemáticas la identidades culturales y sociales positivas que queremos.

DRA. MARCELINA PIÑA DEL ROSARIO

Relacionado