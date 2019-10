Aprenda cómo eliminar verdaderamente su cuenta de Uber

Comparte esta noticia

Dígale adiós a Uber para siempre: así es cómo cortar los lazos con el servicio de viaje compartido

Tal vez sea por las múltiples pesadillas de relaciones públicas. Tal vez sea porque acaba de comprar un automóvil y ya no necesita un chofer extraño. Por alguna razón, has decidido que Uber no es adecuado para ti. Bueno, estamos aquí para mostrarle cómo despedirse del servicio de viajes compartidos de una vez por todas.

Afortunadamente, es relativamente fácil eliminar su cuenta de Uber desde la aplicación, sin embargo, hay un pequeño inconveniente. Al principio solo puede desactivar su cuenta, pero después de 30 días de inactividad, el equipo técnico de Uber eliminará permanentemente su cuenta. Esto es lo que necesitas saber.

Cómo eliminar Uber a través de la aplicación

Paso 1: inicie la aplicación y asegúrese de haber iniciado sesión en su cuenta.

Paso 2: en la esquina superior izquierda de la pantalla, toca el ícono de menú, que se denota con tres líneas horizontales.

Paso 3: una vez que aparezca el menú, toca Configuración.

Paso 4: luego toca Privacidad.

Paso 5: A continuación, toca Eliminar tu cuenta, que debería estar en la parte inferior del menú resultante.

Paso 6: Uber le pedirá que verifique su contraseña antes de que pueda eliminar su cuenta. Escríbelo y toca Verificar.

Paso 7: se lo enviará a una página donde Uber le informa que su cuenta se desactivará y, en 30 días, se eliminará. También le mostrará cuántos paseos ha realizado con Uber. Para finalizar el proceso, haga clic en Continuar.

