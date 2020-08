App Store eliminó Fortnite y Epic Games repercute con acciones legales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Apple eliminó este jueves de App Store el popular videojuego Fortntine luego de que el creador violara las condiciones de pago establecidas dentro de la tienda, pasando por alto la tarifa estándar del 30 por ciento que factura tanto Apple como Google.

La empresa de tecnología, informó a el diario estadounidense The Verge, que planea trabajar con Epic Games para “resolver estas violaciones”, pero que no tiene la intención de crear un “arreglo especial” para la compañía. A pesar de que Epic implementó su propio sistema de pago en la versión de Android de Fortnite, Google aún no ha tomado ninguna acción y la compañía no ha respondido a los comentarios.

La demanda llega en un momento de tensión para Apple, debido a que el magnate de la tecnología y el fabricante de iPhone navega por las preocupaciones antimonopolio sobre el funcionamiento de la App Store y las reglas que impone a ciertos desarrolladores.

El CEO de Epic, Tim Sweeney, ha presentado quejas de que las tiendas de aplicaciones móviles ya no justifican el recorte del 30 por ciento que reciben de todos los desarrolladores, y pidió cambios sustanciales en la forma en que empresas como Apple y Google realizan negocios con desarrolladores externos. “Es hora de cambiar”, explicó Sweeney al diario The Verge en 2018.

En un comunicado publicado por Apple se señala que “Epic ha tenido aplicaciones en la App Store durante una década y se ha beneficiado del ecosistema de la App Store, incluidas las herramientas, pruebas y distribución que Apple proporciona a todos los desarrolladores.

El hecho de que sus intereses comerciales ahora los lleven a presionar por un arreglo especial no cambia el hecho de que estas pautas crean un campo de juego nivelado para todos los desarrolladores y hacen que la tienda sea segura para todos los usuarios.”, pero aseguró que, aunque la demanda está en proceso nuevos usuarios tendrán acceso al videojuego una vez sea resuelta.