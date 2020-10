Apoyo a campaña “Spirit Day” del Ministerio de Economía desata polémica en las redes sociales

View this post on Instagram

Apoyamos la juventud LGBTIQ+, tanto en sus luchas como en sus logros. También, invitamos a todos a convertirnos en aliados y aliadas de esta comunidad, empezando por poner un #AltoAlAcoso. En palabras de nuestra viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel: “La dignidad de las personas es sagrada y la Carta Universal de los Derechos Humanos se dirige a protegerla. Nos corresponde, como gestoras y gestores de políticas públicas, coordinar acciones para su defensa y consecución". Dotel forma parte, junto a aliados y aliadas dominicanos, de la conmemoración del #SpiritDay que motiva poner un #AltoAlAcoso hacia la comunidad LGBTQ+ y, a la vez, busca hacer entender que en República Dominicana todos somos #LibresEIgualesRD. Si alguien confía en ti: abre tu mente, escúchalo y apóyalo.