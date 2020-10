Apoya lo local: Nathaly de los Santos y Eva Díaz con sombreros y carteras hechas a manos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Fashion Freak Club desde sus inicios siempre ha sido un proyecto que ha apoyado a los emprendedores locales y aquellos “joceadores” con marcas innovadoras que día a día luchan por sueños, por eso conoceremos las historias de “Le Coffre” por Nathaly De los Santos y de Eva Díaz.

Nathaly De los Santos desde muy pequeña se interesó por las artes plásticas. A los 11 años de edad inició sus estudios de dibujo y pintura en el Colegio Marillac, donde perfeccionó y desarrolló su talento.

En el 2016, incursiona en el mundo del maquillaje queriendo ayudar a resaltar la belleza de la mujer y en el 2017 descubrió que podría aplicar la técnica de pintura a sombreros, fundando LECOFFRERD, lo que la llevó a destacar sus diseños y recibir buena aceptación de sus clientes.

Hoy en día su cartera de productos se ha diversificado ofreciendo, bandejas en resina, grecas pintadas, tazas, souvenirs y cualquier tipo de artículos personalizados pintados a mano.

Se ha destacado por la calidad de sus pinturas, siendo elegida por grandes empresas como PriceSmart Dominicana en todos sus clubes, de sus afamados Road Shows y siendo la diseñadora exclusiva de la línea de sombreros de la colección “Quisqueya la Bella” de la tienda Coconat Swimwear.

Ella es un vivo ejemplo de mujer emprendedora: Esposa, madre de dos hermosas niñas y ama de casa, llena de amor y pasión por el arte en constante desarrollo. Además, ofrecen talleres para que puedas aprender tu mism@.

En nuestro país siempre necesitamos sombreros y tanto las mujeres como los hombres aprecian tener uno, por eso te invitamos a que luzcas uno de manera personalizada desde pintados completos o con tus iniciales. Puedes adquirir el tuyo ordenándolo en sus redes sociales como @lecoffrerd , en las tiendas PriceSmart o vía correo electrónico: lecoffrerd@gmail.com

¿Sabías que para los sombreros debemos tener mucho cuidado?

La forma correcta de agarrar el sombrero es por el ALA, nunca por la capa. Para guardar el sombrero, es recomendable utilizar una funda de tela o una caja sombrerera. Si el sombrero se moja, debes utilizar aire natural para su secado, nunca aire artificial o cualquier otra máquina de calor. Para la limpieza del sombrero, es aconsejable utilizar un cepillo de cerdas suaves para quitar la pelusa o el polvillo. Si le cae algún líquido que cause manchas, se debe utilizar un quita manchas o llevarlo a un profesional para su restauración.

Eva Díaz: Carteras realizadas a mano

Eva María Díaz Fermín, oriunda de Puerto Plata y actualmente reside en Santiago, es una diseñadora de modas especializada en los complementos.

Hija de gato caza ratón, la joven Eva Díaz oriunda de Santiago se ha involucrado en el mundo de la moda desde que ha tenido uso de razón, hereda de su padre José Frank Díaz, diseñador de alta costura quien lo ejerció por más de 10 anos.

Desde los 8 anos ha iniciado en este mundo, vendiendo a sus compañeros del colegio desde pulseras y a los 13 anos inició sus estudios de dibujo. Además, una de sus pasiones es educar y desde el 2017 ha impartido talleres para ensenar a otras a especializarse y generar ingresos a través de sus pasiones, desde cursos de cintillos, capazo que son bolsos de playa de materiales naturales siendo la pionera en impartir este curso en el país.

A través de sus redes sociales como @evadiazstudio puedes ver las ‘’piezas creativas’’ iniciando desde accesorios, t-shirt pintados a mano, llaveros personalizados, tazas con lettrering, zapatillas y tenis decorados, flower crown, forros para celulares, adornos, bandejas y cajas sorpresa, decoración de cumpleaños y de dormitorios, confección de ropa de todo tipo, bolsos pegados a mano, mascarillas y mucho más, hasta especializarse en bolsos a mano.

“Mi fuerte es la creación de bolsos, cuando me siento a crear uno casi siempre es porque me llega alguna idea a la cabeza por algo que vi o porque algún modelo esta de tendencia, lo estudio y de ahí parte mi inspiración para elaborar una versión mejorada, el proceso de comprar materiales cortar, pintar, pegar o coser es lo que mas amo, no puedo explicar el sentimiento que me da cuando veo una de mis piezas terminadas y siempre me cuestiono cómo es posible que algo que surgió de una idea, quede tal cual hecho realidad, es inexplicable” dijo Díaz.

En estas imagines puedes ver el proceso desde la creación a mano de la pieza hasta la realidad, productos realizados a mano completamente por la joven y que llamarán la atención de todo aquel que pueda verte cuando salgas, aportando a la industria de la moda local en nuestro país.

Puedes seguir su marca a través de las redes sociales como @evadiazstudio o comunicarte con ella vía correo como: emdifpop@hotmail.com