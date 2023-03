Aplazan nueva vez juicio preliminar contra acusados en muerte David de los Santos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La audiencia preliminar contra los presuntos responsables de la muerte del joven David de Los Santos Correa fue aplazada para el 24 de este mes, para que la defensa de la familia notifique a los terceros civilmente demandados.

La información fue ofrecida por el abogado de los querellantes, Máximo Peña, quien explicó que no depositó querellas constituido como actor civil en contra de la plaza donde pasó el incidente con el occiso, la tienda (perfumería), Interior y Policía y la joven que hizo la denuncia contra del fallecido.

“A mí me ordenaron notificar lo mío, pero yo no puedo notificar acusación, no soy fiscal, pero el 24 no hay excusa para arrancar la preliminar”, sostuvo el defensor legal de la familia de De Los Santos.

El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien conoce el juicio preliminar dispuso la nueva fecha para dar tiempo a que citen a los terceros demandados.

El fallecido fue detenido en una plaza comercial de esta capital, tras haber sido denunciado por una empleada de una tienda de perfumes de amenaza, las autoridades del centro lo retuvieron hasta que una patrulla policial lo trasladó al destacamento del Naco, el pasado 27 de abril, y fruto de golpes murió en un hospital el 1 de mayo.

El juicio preliminar se sigue en contra del capitán policial Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez; el segundo teniente Germán García de la Cruz; el raso San Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández.

Asimismo, contra los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes se encontraban junto al occiso en la misma celda y supuestamente le propinaron golpes.

