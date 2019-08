(VIDEO) Aplazan audiencia solicitud de extradición de tres implicados en caso César el Abusador

View this post on Instagram

La Segunda Sala Corte de Apelación de la Suprema Corte de Justicia conoce este viernes la solicitud de extradición realizada por los Estados Unidos contra los implicados en el caso de narcotráfico y lavado de activos de la red que encabezaba César Emilio Peralta (El Abusador). La medida es conocida contra Baltazar Mesa, José Jesús Tapia Pérez y Sergio Gómez Díaz.