Aplazan audiencia preliminar caso OMSA para el tres de febrero; abogados implicados recusan jueza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La audiencia preliminar sobre el caso de los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y los imputados por la muerte del abogado Yuniol Ramírez fue aplazado para el 3 de febrero, tras ser recusada la jueza Solange Vásquez Reinoso por la defensa del coronel Faustino Díaz Rosario, quien la acuso de parcialidad.

La audiencia comenzó desde tempranas horas de este viernes en el Cuarto Juzgado de la Instrucción.

La fase preliminar del caso de asesinato al profesor y abogado Juniol Ferreras Ramírez, inició con la presentación de incidentes y reclamos de aplazamiento por parte de la defensa de Díaz Rosario.

Agregando la tardanza de los abogados de José Antonio Mercado (El Grande), y de Faustino Díaz Rosario, quienes llegaron una hora después de la convocatoria al tribunal.

La audiencia presidida por la magistrada Solange Vasquez Reynoso fue iniciada a las 10:20 de la mañana con el planteamiento del abogado de Manuel Antonio Rivas, exdirector de la OMSA, Carlos Salcedo, quien pidió a la jueza sobreerse hasta tanto se resolviera el conflicto de competencia.

Salcedo, presentó una solicitud de sobreseimiento por conflicto de competencia, destacando que las dos jurisdicciones a la cual fue enviado el caso declararon su incompetencia. El Ministerio Público se opuso al recurso de oposición presentado por la defensa de Rivas, ante la “inexistencia de novedad en derecho”.

De su lado, la defensa del Faustino Díaz Rosario, solicitó un aplazamiento al tribunal, a los fines de recibir siete supuestas pruebas que “le faltan a este expediente”.

La magistrada Vásquez Reynoso informó a las partes que no permitiría más dilaciones al proceso, y rechazó ambas peticiones, al tiempo de solicitar al Ministerio Público proceder a leer su acusación.

En tanto que el Ministerio Publico dijo que no se ha presentado ninguna novedad en derecho, por lo que sostuvo que la audiencia debe seguir. Y por eso fue que se invitó a continuar, porque no hay conflicto. “Este recurso de oposición debe ser rechazado ante la inexistencia de novedad: no se le aportado nada de novedad”, manifestó .

Según Carlos Salcedo, la jueza “esta prejuiciada”, el conflicto de competencia planteado en la Suprema Corte de Justicia, que da cuenta de la existencia de dicho conflicto.

“Acuso a la magistrada Vásquez Reinoso de atropellar el proceso con su visible y grave parcialización en este caso”, indicó Salcedo.

En tanto que la defensa del coronel Faustino Díaz Rosario pidió el aplazamiento a los fines le sean entregado la siete pruebas que les faltan a la defensa.

El abogado Ramón Ramírez, hermano del occiso, reaccionó diciendo “honorable, la defensa de Faustino está pidiendo algo descabellado, hace seis meses después, de seis meses es que se dan cuenta de que le faltan esas pruebas, eso es culpa de él”.

La jueza rechazó las peticiones de la defensa de Díaz Rosario.

Plutarco Jáquez, opinó que la fase preliminar debe iniciar sin incidentes. Si mi cliente son inocentes saldrá libre. Tenemos que concluir este proceso lleva dos años y medio con mas de cuarenta incidentes” dijo.

