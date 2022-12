Aplazan audiencia de policías involucrados en muerte de Richard Báez en Santiago Oeste

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Fue movida para el 16 de enero la audiencia sobre el casos del peluquero Richard Báez, quien presuntamente murió en manos de miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), tras recibir múltiples golpe en un destacamento de Santiago Oeste.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Adriano Bonifacio, la audiencia de apelación será el 16 y la preliminar el 18 de enero y que el representante legal del capitán Manolo Aquino, no dio cita con intenciones de alargar el proceso.

“Usando tácticas dilatorias, no se presentó para alargar el proceso, siendo así el imputado debe tener su abogado apoderado, constituido para que el caso pueda pasar, son astucias que usan los abogados para que el caso no pueda pasar, pero su fiesta de navidad, no le va’ a durar mucho”, expresó.

Se recuerda que a mediados de noviembre el juez Job García, de la Sala del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, dejó en libertad al capitán Manolo Aquino. El magistrado varió la medida de prisión preventiva a una garantía económica de 2 millones de pesos que tuvo que pagar a través de una empresa aseguradora.

Además. al capitán se le colocó impedimento de salida del país, presentación periódica y una orden de alejamiento de los familiares de la víctima.

En el hecho también estuvieron involucrados el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz, quien pago una garantía económica de 500,000 y tiene impedimento de salida, mientras el segundo teniente Vladimir Joel Juárez Domingo Muñoz continua bajo prisión.

Santa Báez, madre del fallecido, apelo a la sentencia y se encuentra pidiendo 30 años de prisión para los culpables de la muerte del joven.

Relacionado