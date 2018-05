(VIDEO) Aplazan audiencia contra vigilante mató joven en estación de combustibles

Aplazan audiencia contra vigilante mató joven en estación de combustibles EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.-La Oficina Judicial de Atención Permanente aplazó para el próximo miércoles el conocimiento de las medidas de coerción contra el vigilante privado que mató un joven al joven Emigdio Revolus (Emilio y/o Piloto), de 27 años, en un hecho ocurrido en esta ciudad. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 15, 2018 at 8:29am PDT