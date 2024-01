Aplazan audiencia contra imputados por atraco a Crazy Desing en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.– La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el martes, a las 4:30 de la tarde, la audiencia en contra de tres jóvenes imputados por el atraco realizado al exponente urbano Crazy Desing.

El abogado Carlos Villanueva, dijo que la audiencia fue aplazada porque la misma no estaba completa, en razón de que las víctimas no estuvieron presentes, entre ellos el artista Crazy Desing, además uno de los imputados no tenía un representante legal.

Villanueva, representante legal de Félix Antonio Rodríguez, agregó que el Ministerio Público en lo delante tendrá que demostrar si su cliente participó en el atraco al artista urbano y si usó arma de fuego en el mismo, ya que por el momento.

Asimismo, agregó que su cliente está imputado porque era buscando a los fines de investigación y él mismo se entregó voluntariamente a las autoridades para que continúen la investigación.

Se recuerda que la semana pasada se entregaron a las autoridades los jóvenes Félix Antonio Rodríguez, de 22 años de edad; Luis Andrés Vargas y Jordanys José de la Cruz, alias “El Tronco”, de 23 años.

En el mes de noviembre, también se puso a la disposición de la justicia, José Enrique Medina Martínez, quien alegó que cuando atracaron al exponente urbano, él estaba en su casa recientemente operado.