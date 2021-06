Apelar a la familia

Comparte esta noticia

Mientras sigue la discusión de si respetar el derecho individual de no vacunarse y la responsabilidad colectiva de hacerlo, aprovechemos para continuar haciendo los esfuerzos de vencer la desidia, los prejuicios o la creencia de que el COVID-19 no existe o de quienes creen que no les tocará.

La decisión del Gobierno de mantener las medidas, tal como fueron adoptadas y que vencían este miércoles 9 de junio, debe estar asociada a la jornada especial de acercar la vacuna a la población.

Cada vez que se logre vacunar a una persona será más fácil hacer que los más escépticos lo hagan, y ese debe ser el propósito. Sigamos apelando a la colaboración familiar para convencer a sus miembros que se inoculen.

