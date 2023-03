Aparece sano y salvo adolescente había sido reportado desaparecido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Apareció sano y salvo el adolescente Vidal Gómez Montero (Yensi), 15 años de edad, quien había sido reportado desaparecido desde el pasado miércoles.

Así lo dio a conocer su abuelo, quien se limitó a dar detalles de donde y con quien estaba el niño.

Según fuentes cercanas a este medio y que le daban seguimiento al caso desde el momento en que desapareció el niño, este habría sido encontrado en el municipio de San Cristóbal, esta ubicación sin confirmar.

«Me dirijo a ustedes para agradecerles todo lo que han hecho y el respaldo que me han dado con sus oraciones, todas sus oraciones valieron la pena, porque ya mi nieto apareció, gracias a Dios y a ustedes, no me canso de darles las gracias», dijo el abuelo del adolescente.

