Apagones han desatado ola delincuencial en sectores de Alma Rosa II

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Residentes en el residencial Carol de Alma Rosa Segunda, municipio Santo Domingo Este, denunciaron este martes que debido a las constantes fallas en el sistema de energía eléctrica se ha desatado una ola de delincuencia que mantiene en “zozobra” a la comunidad.

Agregaron, que las lamparas dispuestas para alumbrar las calles que conforman el residencial en su mayoría están averiadas, asegurando que en varias ocaciones han reportado el problema a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) sin obtener ningún resultado positivo.

“Esas lamparas no sirven , duran 15 días buenas y 6 meses dañadas, en esa oscuridad se esconde cualquiera y asaltan a uno y nadie se da cuenta porque esto, es.muy solitario y las veces que la.arreglan es asechando la guagua de la corporación y reuniéndole dinero , sino no lo hacen”, detalló Carlos Mena , residente en el lugar.

Añadieron que producto de esa situación se han incrementado los atracos y el robo de retrovisores.

“Mira nosotros estábamos cenando y yo veo ese carro que esta dando reversa , pero como estaba oscuro no vi que nadie se desmontó, pero cuando me paro en la galería vi que había un hombre y se me llevaba los retrovisores y aunque grite auxilió, el ladrón ese se escapó”, explicó Jumari Heredia .

Otros que no quisieron ser identificados dijeron que tienen miedo hasta de sentarse en las galerías de sus casas por miedo a ser víctimas de robo por parte de los malhechores.

En ese sentido, pidieron a las autoridades de EdeEste acudir al llamado de los moradores del residencial Carol para evitar que puede generarse una tragedia mayor, con los antisociales que andan rondando la zona.

El residencial Carol esta ubicado entre las calles Puerto Rico y Bonaire del sector Alma Rosa II.

