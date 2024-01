Anyolino Germosén: “Triunfo electoral garantizará progreso y desarrollo de Tamboril”

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Anyolino Germosén, quien aspira a reelegirse como alcalde del municipio de Tamboril, en Santiago, reafirmó su compromiso por alcanzar una victoria arrolladora en las próximas elecciones municipales, a fin de continuar con el progreso, desarrollo y bienestar de los tamborileños.

Aplaudió la alianza entre el partido Justicia Social (JS), del cual es Secretario General, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y las más de 18 organizaciones que lo han elegido para dar continuidad a su gestión como alcalde, que ha repetido ya en tres ocasiones.

“Primero es nuestro pueblo, primero es nuestra gente. La dirección sabia del PRM ha diseñado una estrategia para hacernos ganar a cada uno de los dominicanos. Para eso, la primera herramienta es en febrero. En febrero vamos a tener un triunfo arrollador con el 75% de todos los alcaldes”, aseguró.

El actual alcalde se refirió a Socorro Abreu, candidata a vicealcaldesa perteneciente al equipo del PRM, como una “cuarto bate especial”, ya que “es una servidora ampliamente conocida por su trabajo de hormiguita, por sus luchas para traer progreso y desarrollo al municipio”, destaca una nota de prensa.

“Estoy aquí para junto a ti, desde el ayuntamiento, darle una mano amiga a la gente. Queremos voluntarios, queremos amigos, queremos compañeros, pero que vengan aquí con un solo ideal: que es trabajar por el bienestar y desarrollo colectivo de cada uno de los tamborileños”, enfatizó Germosén.

Por su lado, la candidata Abreu afirmó ser la cara del PRM en el ayuntamiento y aseguró un triunfo contundente, para lo cual hizo un llamado a los perremeístas a ser victoriosos y asegurar la victoria de Anyolino Germosén y del presidente de la República, Luis Abinader, en los próximos comicios.

A través de consignas y manifestaciones de apoyo, líderes comunitarios dieron su respaldo al actual alcalde, quien mencionó las numerosas obras de su gobierno municipal en 13 años.

Entre ellas, mencionó la modernización de la avenida presidente Vásquez, asfaltado de calles, creación y remozamiento de numerosos parques públicos, gimnasios, iglesias, bibliotecas, y otras iniciativas que han impactado positivamente en la calidad de vida de los munícipes.

“Eso es lo que quiere Tamboril que repita. Tamboril quiere servicios, quiere transparencia, que se siga trabajando a favor de los humildes y aunque se han ejecutado importantes obras, faltan más”.

Para esto, afirmó qué su propuesta es en los próximos años seguir apoyando a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, madres solteras, envejecientes y a la juventud.

De igual forma, afirmó que está entre sus planes la creación de un teatro y la ampliación de programas de empleo y emprendimiento.

“Porque un pueblo cuando tiene desarrollo es cuando su gente vive bien. Y yo, con el equipo con el que he trabajado, me he propuesto llegar a cada uno de los tamborileños”, concluyó.