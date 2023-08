Anuncio de Abinader sobre su salida a las calles alborota un «hormiguero» en el Congreso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, de que a partir de este próximo fin de semana saldrá a las calles para hacer campaña alborotó este miércoles «hormiguero» en el Congreso Nacional.

Algunos de los diputados de la oposición consideraron que esto no es nuevo, ya que el mandatario supuestamente está en campaña desde el primer día que asumió el poder, mientras que los oficialistas dijeron que el presidente solo está haciendo uso de un derecho que constitucionalmente le asiste.

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fior Daliza Peguero, manifestó que el presidente Abinader tiene tres años realizando actos proselitistas.

En esa misma línea se pronunció la diputada del partido Fuerza del Pueblo (FP), Juliana O’neal, al decir que el primer mandatario está «en las calles desde el primer día» y que este anuncio es solo una formalidad.

O’neal agregó que el presidente no puede estar en dos cosas al mismo, que es asumir una campaña y resolver los problemas que afectan a la población.

«Yo lo que entiendo es que el presidente debe ponerse claro, él no puede decir que va para la calle porque cuando él salga la gente le va a preguntar qué porqué la comida está cara, el porqué la inseguridad, qué porqué no hay salud y porqué los jóvenes no tienen oportunidades en nuestro país, yo entiendo que si él tiene esas respuestas y todo está solucionado pues que le dé para allá y que salga», añadió la diputada.

En tanto, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, declaró que todos aquellos que tienen aspiraciones a algún cargo electivo debe estar en las calles, siempre y cuando respeten las disposiciones establecidas en las leyes.

«Todo el que aspira tiene que estar en la calle y tiene que realmente movilizar a su gente», sostuvo el líder reformista.

De su lado, la diputada también reformista Rafaela Alburquerque (Lila), opinó que el mandatario, no está obligado a tomar licencia de sus funciones para salir hacer campaña y que ningún presidente en el país lo ha hecho.

«Cuando hablan de licencia yo me puse a pensar allá atrás yo que soy reeleccionista y cuando y en qué momento un presidente ha pedido licencia para hacer campaña; yo no vi que Leonel pidió licencia ni Danilo, yo no he visto que ninguno de los que se reeligen han pedido licencia», añadió Lila Alburquerque.

Mientras, los diputados Jorge Cavoli y Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), favorecen el anuncio del Jefe de Estado de que próximamente se lanzará a las calles para lograr el voto del electorado que lo mantendrá en el Palacio Nacional más allá del 2024.

Cavoli explicó que el mandatario está haciendo uso de un derecho le asiste constitucionalmente.

En tanto que la representante de Santiago le envía un mensaje a aquellos que han criticado que el presidente utilice los escenarios a los que acude a inaugurar alguna obra para promover la reelección.

«Eso es lo normal y lo lógico, si ellos van a cambiar eso deben esperar ser gobierno de nuevo para que den muestras de que son diferentes», enfatizó.