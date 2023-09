Anuncio de Abinader sobre flexibilizar medidas con Haití divide opiniones de legisladores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El anuncio hecho por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de flexibilizar las medidas adoptadas para presionar a que el Gobierno haitiano detenga la construcción de un canal sobre el río Masacre, dividió las opiniones de los legisladores en el Congreso Nacional.

Los diputados de la oposición fueron los primeros en manifestar sus diferencias de criterio en torno a este tema que mantiene enfrentado a los dos países, esto a pesar de haber votado por una resolución que fue aprobada a unanimidad en la que respaldaban todas las decisiones que pudiera tomar el mandatario con relación a este conflicto geopolítico.

Mientras, los oficialistas expresaron su respaldo a los pronunciamientos del jefe de Estado, señalando que él esta preocupado por la situación de hambre que están pasando en el vecino país y que suavizar las disposiciones tomadas es por un gesto humanitario.

El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, consideró que no es necesario que el comercio binacional, ya que este beneficia a ambas naciones.

Asimismo, agregó que a este conflicto se le debe buscar salida por las vías diplomáticas «ir las cortes internacionales, reclamar nuestros derechos. De modo alguno nosotros podemos aprobar medidas extremas que vulneren los derechos fundamentales de nuestra comunidad en la frontera».

Mientras que, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Castillo, declaró que cerrar los cuatro puntos fronterizos y desplegar fuerzas militares en esas zonas había sido un error.

Sin embargo, agregó que flexibilizar esas disposiciones ahora sin que nacionales haitianos hayan detenido la obra por la que pretenden desviar el cauce del río Masacre también constituye un error del Gobierno.

Mientras que para los oficialistas el hecho de que el mandatario anunciara que en los próximos días suavizará las medidas que dispuso es una muestra de humanidad con el vecino país.

«Flexibilizar no rectificar, el presidente es un hombre de rostro humano, de carácter decisorio en consonancia con lo que es la soberanía, el consonancia con lo que es cumplir el tratado de 1929 y ser un garante 100 %», manifestó el diputado fronterizo Darío Zapata.

En esa misma línea se pronunció el también perremeista, Juan Medina, al decir que el presidente está preocupado por la hambruna que está afectando a los haitianos, la cual podría empeorar.

«Haití está pasando hambre esa es la verdadera realidad, el presidente de la República Dominicana está por el pueblo haitiano», añadió.

«Humanamente haz llegado tal vez un momento de flexibilización, pero sin humillación, sin rodilla eso es una cosa que hay que hablarla con ellos», fueron las palabras de la diputada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Rafaela Alburquerque (Lila).

La legisladora reformista manifestó que antes de abrir la frontera con Haití, el presidente Abinader tomará las precauciones de lugar porque «nosotros no estamos frente a un presidente estúpido, estamos delante de un presidente que tiene muy clara la situación del país».

«Esto no es politiquería que eso es lo que me da pique cuando yo oigo gente que tienen que estar defendiendo la República Dominicana, la soberanía, entonces quieren meterlo como una politiquería barata que no lo es», enfatizó.