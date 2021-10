Anuncian segunda edición del Dominican Barber Fest

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El primer y único evento internacional de estilismo masculino en República Dominicana, Dominican Barber Fest, estará de regreso en una segunda edición, que busca proveer a los barberos locales, de herramientas en manejo personal, finanzas, disciplina y tendencias.

Durante los días 25 y 26 de octubre, el salón de eventos del centro comercial Sambil, acogerá el festival que impacta las áreas de cabello, corte, color, técnicas, y que contará con conferencias, seminarios, competencias fast fade, cortes clásico y freestyle; rifas, stands y exhibición de marcas de empresas locales e internacionales.

En esta ocasión, los organizadores han preparado todo un Summit, que contará con las ponencias “Invierte en ti” a cargo de Juan Carlos Rodríguez (RD); Historia de éxito con Eric Pacino (USA) y “Manejo de finanzas” impartido por Nelson Ramírez (RD).

Asimismo, estarán presentes los reconocidos profesionales Aldier Guerrero y Barbero Monster desde Colombia; Rob The Original desde Estados Unidos, Shapecuts de República Dominicana; Frank The Barber, Estados Unidos; Edwin The Barber, Puerto Rico; Santana Barber, Shape Cuts, Antón Barber y Ossion Team, todos de la República Dominicana.

Dominican Barber Fest, cuenta con el apoyo de BaByliss Pro barberology, hojillas BIC, Ossion Premium Barbeline; y el copatrocinio de Sienna Beauty Store, Evok, Rolda, Pacinos, AFP Crecer, Cardnet, Van para la barbería y Giottmart.

