Anuncian próxima edición del Master of the Ocean

EL NUEVO DIARIO, CABARETE, PUERTO PLATA.- Los coordinadores de Master of the Ocean, la competencia de deportes acuáticos extrema más completa celebrada en Cabarete, en la costa norte de la República Dominicana, anunciaron las fechas de su décimo séptima edición, durante una animada rueda de prensa al aire libre y frente al mar, en el hotel Premium Millennium Resort and Spa Cabarete. Esta carrera elite es única por incluir profesionales que practican las disciplinas de surf, windsurf, kite surf y SUP (Stand Up Paddleboarding). Los amantes del surf se han dado cita del 14 hasta el 18 de septiembre y se espera mucha acción sobre olas y vientos gracias a reconocidos atletas tanto locales como internacionales.

BATALLA FEROZ EN EL AGUA

La Costa Norte de la isla observará profesionales de más de 12 nacionalidades, y muchos llegan desde Europa. Hay muchas expectativas sobre las hazañas que mostrará el célebre competidor Olímpico Manuel Selman, quien quedó entre los primeros 20 en Tokyo este año.

También se espera con entusiasmo el carisma contagioso del legendario Action Man de Barbados Brian Talma. Brian es un embajador de deportes acuáticos en su isla natal, donde brilla como embajador del surf y promotor del Beach Culture World Tour y una comunidad de cara al mar.

Marius Herrmann, un atleta poderoso en varias disciplinas, viajará desde Sylt, Alemania. Sylt es una pequeña ciudad al norte de Alemania que produce, al igual que Cabarete, múltiples campeones durísimos en las disciplinas del surf y windsurf.

Y las mujeres no se quedan atrás. Por primera vez veremos la amazónica rider del surf proveniente de Alemania Valeska Scheider; es campeona muchas veces y asidua de nuestro país. Tendremos los ojos puestos en la veterana italiana Samuela Mulé, quien volará por los aires en su kite. Samuela es una reconocida líder emprendedora que ha hecho de Cabarete su hogar desde hace 8 años. La española Imma Nin Franch es una talentosa kitesurfista galardonada en Big Air y Cayu Kite Race.

La francesa Audrey Meyer es una eminencia no sólo por haber ganado títulos en la división Overall del Master of the Ocean, sino por su liderazgo y haber fundado el evento de deportes acuáticos más prominente del Caribe para mujeres, el Butterfly Effect.

En cuanto a los nativos, todos saben que es aquí donde ruge el espíritu del surf. Cabarete ha producido campeones mundiales del mas alto calibre. Esperamos a los grandes criollos del kite Papito Santana, Joselito del Rosario y Carlos David para poner en el punto más alto la bandera dominicana sobre el océano.

Este año la modalidad de la competencia será en forma de teams formados por 4 competidores; cada atleta se especializa en una disciplina: surf, windsurf, kitesurf y Stand Up Paddle. La camaradería será palpable mientras vemos a los dominicanos compartir la acción con los internacionales, en una viva demostración de la versatilidad y dinamismo que caracteriza esta ciudad costera.

Y es que las condiciones de la Costa Norte son extraordinarias para practicar este tipo de deportes. Recientemente, el Ministro de Turismo David Collado se apersonó en la carrera Formula Kite, y de manera intrépida se lanzó al mar en una lancha, para vivir la experiencia de la carrera en primera fila. Afirmó el Ministro Collado que “República Dominicana y Cabarete se convertirán en el destino turístico de deportes acuáticos por excelencia a nivel mundial.”

Master of the Ocean es la competencia que reúne en una misma localidad, Playa Encuentro, Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana, cuatro disciplinas deportivas, en un mismo escenario. Las condiciones son espectaculares para inclusive deportistas pro alrededor del mundo que llegan a este lugar, atraídos por brisa, temperatura, oleaje, y la calidad humana de que caracteriza el dominicano.

WING FOIL: LA NOVEDAD DEL AÑO

Por primera vez en la isla, en el marco de la competencia, los organizadores del Master of the Ocean ofrecerán una master class en la más reciente y popular tendencia sobre las olas a los atletas locales: wing foiling. El wing foil es una innovadora y espectacular disciplina que combina una vela de kite y windsurf, sin sogas ni arnés. Ya los expertos pronostican que será el próximo deporte que va a explotar, como pasó en los años 90 con el kitesurf.

POR UN CABARETE SEGURO

El 16 de septiembre estará dedicado a los jóvenes y niños de la comunidad de Cabarete con un día lleno de divertidas actividades llamado Seguridad en el Agua. Este festival, organizado por la Fundación Happy Dolphins DR, se enfocará en la concienciación sobre la seguridad dentro y fuera del agua. Los visitantes podrán disfrutar de charlas educativas medioambientales de expertos, estiramiento yoga, música, clases de wing foil, y demostraciones en socorrismo gracias al aporte de los salvavidas de Happy Dolphins y la Fundación Inspire DR junto a Kymera DR (jet boards eléctricos). Inspire DR cuenta con un programa de entrenamiento en natación llamado ATC (Aquatics Training Cabarete) dirigido a los niños locales para que se sientan seguros y cómodos en el agua al aprender a nadar.

Happy Dolphins DR tiene como misión elevar las vidas de la costa norte de la República Dominicana creando una profunda conexión con el océano mediante la formación de hombres y mujeres jóvenes para entrenar en socorrismo, natación y el surf. Esto resultará en un destino mas seguro y atractivo, a la vez que se crean nuevos y dignos puestos de trabajo.

El evento, es al aire libre llevado a cabo en una gran área de playa, bajo sol y con vientos tropicales; por esto, la actividad se considera segura de Covid. Los organizadores trabajan de la mano con las autoridades locales: Ministerios de Defensa, Salud Pública, Politur y Medio Ambiente, para asegurar que se cumplan los protocolos de lugar.

Master of the Ocean cuenta con el sólido apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Además, del Ministerio de Defensa y Aduanas Turísticas.

La comunidad hotelera y numerosas empresas nacionales e internacionales se unen a este esfuerzo para promover el destino, que ya es reconocido mundialmente por sus cualidades para la práctica de los deportes y la aventura.

Gracias al apoyo de American Airlines los medios y atletas provenientes de Norteamérica y el Caribe están asegurados.

Por vez primera, Kymera DR electric boards aportará a la seguridad en el agua con sus tablas eléctricas o de rescate y han anunciado la donación de un equipo a la fundación Happy Dolphins un jet board para futuros programas de entrenamiento en socorrismo.

Otros patrocinadores son: Viva Wyndham Tangerine, el único hotel de la zona que ofrece todo incluido y está estratégicamente localizado justo en el pueblo de Cabarete; el lujoso y reconocido Millennium Resort and Spa donde se celebró la concurrida rueda de prensa; Ultravioleta Boutique Residences, con su estilo minimalista y elegante; Cabarete Palm Beach Condos con sus espacios lujosos y a la vez confortables justo frente al mar; y Natura Cabana Boutique Hotel and Spa, con una arquitectura natural y décor ecléctico diseñado para promover el confort y tranquilidad. Villa Taina ofrece un servicio top, en el corazón de Cabarete, con un spa que cautiva los sentidos y un ambiente encantador.

Condor asegura un transporte de primera para los atletas, medios y crew provenientes de Europa, mientras que Europcar proveerá transporte terrestre con sus confortables y modernos vehículos de alquiler.

Apoyan también Cable del Norte con livestream del evento online y excelencia en servicio,

Con cinco días de competencia, sesiones free-style (expression sessions) y música en la playa, esta celebración tendrá como sede la localidad de Cabarete. El pueblo se conocía originalmente como una comunidad rural, para luego convertirse en la capital de los deportes acuáticos extremos de este hemisferio, dadas sus magníficas condiciones durante todo el año. Las festividades culminan el 18 de septiembre con la ceremonia de premios en Coco Pipe, a la derecha de Playa Encuentro y luego un agasajo en Ojo Lax en Playa Cabarete para los ganadores.

El Master of the Ocean fue lanzado en el 2003 como el Ironman de los deportes acuáticos, y propone este año una modalidad de Team. Para mas detalles favor ir a www.masteroftheocean.org.

“¡LAS MÁS GRANDES TORMENTAS TRAEN LAS MEJORES OLAS!”

Eso dijo el fundador del evento Marcus Bohm, que vino de Alemania hace 31 años y se quedó, enamorado de Cabarete. Hoy, Bohm es considerado embajador de los deportes acuáticos en República Domicana: “cuando pensamos que el Master of the Ocean fue el último evento celebrado en el país antes de la pandemia, hoy nos sentimos bendecidos de poder ser parte del resurgir de este maravilloso destino. Cabarete se siente más vibrante que nunca enfocado más en el deporte desde el amanecer hasta el atardecer. ¡Volaremos alto y surfearemos, bienvenidos al Master of the Ocean!” Marcus promete seguir dedicando toda la energía en su misión de vida que es elevar el deporte con su escuela 321Takeoff School of Riding Waves y el evento Master of the Ocean.

Para más información, favor visitar www.masteroftheocean.org , y sus redes sociales en Instagram y Facebook.

