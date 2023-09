Anuncian programa “Familias Comprometidas. Juntos por la Educación”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un innovador proyecto educativo destinado a la familia se iniciará a implementar en este año escolar 2023-2024 en varias comunidades del país, con el objetivo de potenciar el rol de los padres, madres y cuidadores en la educación y mejorar las relaciones estos con la escuela y la comunidad, anunció Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).

“Familias Comprometidas. Juntos por la Educación” se enmarca dentro del Proyecto Presidencial para la Excelencia Educativa y está a cargo del Ministerio de Educación, a través del viceministerio de Descentralización y Participación Ciudadana, junto a EDUCA y la Federación de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (FENAPMAES).

La iniciativa llevará a las comunidades un programa de formación en modalidad híbrida (presencial y a distancia), que permitirá a las familias de todo el país instruirse en temas clave para una relación adecuada con la escuela, con la comunidad y sobre todo con sus hijos.

Entre los temas a tratar se encuentran: cómo apoyar al aprendizaje de los niños, la crianza positiva, cultura de paz, respeto y amor, finanzas familiares y el currículo escolar dominicano, entre otros.

Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA, explicó que el propósito es dotar a las familias dominicanas de herramientas para reforzar las estrategias pedagógicas que ya se están impartiendo en las escuelas y al mismo tiempo crear una base de bienestar y armonía en el seno del hogar que permita a los estudiantes aprovechar mejor su educación.

El proyecto Familias Comprometidas busca brindar las orientaciones necesarias para que padres, madres y cuidadores sean capaces de exigir sus derechos, reconocer los aspectos clave del currículo dominicano e identificar estrategias de crianza necesarias para afrontar los retos de la sociedad actual. En resumidas cuentas, que las familias se conviertan en co-educadores de sus hijos.

En mayo pasado, se realizó una convocatoria para que diversas Organizaciones de la Sociedad Civil fueron convocadas para postular sus propuestas a fin de fungir como facilitadoras de los diferentes módulos temáticos. Para ser elegidas, estas instituciones debían demostrar una experiencia no menor de 5 años en actividades de formación. Entre las organizaciones facilitadoras se encuentran Food for the Hungry, ECOMUNDO, Casa Abierta y EQUIPA.

Para este año escolar, se espera impactar a más de 7 mil familias dominicanas de todo el territorio nacional. A partir de esta iniciativa, el MINERD, EDUCA y FENAPMAES esperan que la educación se posicione como tema prioritario en los hogares del país y a su vez, esto repercute en el papel de la familia dentro de las comunidades educativas, aumentando la calidad educativa y el bienestar general de los beneficiados.