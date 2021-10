Anuncian primer Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como un aporte al desarrollo de la cultura y el talento dominicano, fue anunciada la primera edición del Festival Internacional de Danza dedicado a la memoria de la gran maestra pionera e impulsora de esta en la República Dominicana, Clara Elena Ramírez, y tendrá escenario durante cuatro días en el Teatro Manuel Rueda de Santo Domingo, abarcando master classes, conferencias y presentaciones artísticas.

Pautado para desarrollarse los días 14, 15, 16 y 17 de octubre en el Teatro Manuel Rueda de Santo Domingo, el Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez contará con coreógrafos y compañías pre-profesionales, así como profesionales nacionales e internacionales, tales como el Ballet Concierto Dominicano, Funtepod de Senia Rodríguez, la Compañía Armando Villamil Coda STI, Danza Sti., Ballet Clásico de Santiago, Carlos Veitia, Guillermo Cordero, Isadora Bruno, María Emilia García, Jonathan Castillo, Pablo Pérez, Stephanie Bauger, María Camelia Ureña, Laura Ramírez, Oona García, y como invitados especiales Gustavo Oliveira, Sonja Schwaiger e Ismely Carrasco .

Bajo la producción artística y la dirección de Isadora Bruno, la agenda tendrá master classes con Claudia Zaccari, maestra y ex Prima Ballerina del Teatro de la Ópera de Roma de Italia; Gustavo Oliveira, maestro y bailarín de Danza Contemporánea de Brasil; Sonja Schwaiger, maestra y bailarina de Austria; Bianca Bulle, ex primera bailarina de Los Ángeles Ballet y Miami City Ballet, maestra de Ballet conferencista de So Danca; Ana Llorente, Campeona Mundial de Ballroom, Bailarina y maestra de su propia escuela, Allor Dance en Atlanta y además, ha trabajado en videos con Will Smith, Gloria Estefan y Ricky Martin. También estará Daniela Avanzini, bailarina y coreógrafa, Top 10 de So you Think You Can Dance, entre otros.

Asimismo, las presentaciones artísticas serán el 15 de octubre a las 8:30 de la noche y el sábado 16 al domingo 17 a las 5:30 y 7:30 de la tarde, incluyendo una función de gala celebrando el 40 aniversario de Ballet Concierto Dominicano en honor a Clara Elena Ramírez, dirigido por Carlos Veitia con coreografías de su autoría y otros coreógrafos relacionados a esta compañía por estos 40 años.

Cabe destacar que, en el marco del Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez se estarán otorgando becas internacionales e invitaciones a festivales a los bailarines participantes en los master classes, otorgadas por un comité presidido por la Zaccari y Carrasco.

“Para mí es una gran suerte y es un honor grandísimo el poder reconocer la labor de mi maestra y la de muchas y muchos otros maestros y bailarines que ella formó con tanta pasión por la danza, sembrando en todos nosotros una responsabilidad frente a un arte que es tan difícil pero bello y gratificante a la vez. Ella nos enseñó a ver la danza con un nivel profesional nunca antes visto, supo llevarnos de la mano y todos nos sentimos tan agradecidos como la dedicación que nos brindó siempre. La disciplina y respeto con que veo la danza hoy en día y es gracias a Doña Clara”, destacó Bruno.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets, CCN, Supermercados Nacional, Jumbo y Club de Lectores del Listín Diario.

