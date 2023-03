Anuncian para mañana “crucifixión de autoridades” exigiendo reivindicaciones en SFM

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El vocero del Movimiento Social y Popular de esta ciudad, Raúl Monegro, anunció para mañana una actividad de protesta denominada “crucifixión de autoridades”, a los fines de exigir al Gobierno diversas reivindicaciones.

Monegro explicó que en virtud de la “soberbia y arrogancia” de las autoridades del Gobierno, continuarán mañana con el proceso de lucha que iniciaron en enero, incluyendo una huelga municipal de más de 36 horas.

“En los sectores no hay asfalto, no hay asentamiento agrario, no hay plaza de la cultura, no hay terminación del hospital, ni de ninguna de las obras que este pueblo necesita para su desarrollo”, manifestó Monegro, según señaló el portal web «Agenda 56».

La actividad está programada para este miércoles a partir de las 10:00 am frente al parque Juan Pablo Duarte de esta localidad.

