Anuncian nueva jornada de cirugía reconstructiva para niños y adultos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El hospital docente universitario doctor Francisco Eugenio Moscoso Puello, la Fundación Renacer, Inc. y Medical Aid for Children of Latin América (Macla) anunciaron que desde el día 2 hasta el 7 de febrero se estará realizando una jornada quirúrgica gratuita para los ciudadanos con la condición de labio y paladar hendido, contracturas posquemaduras, deformaciones de manos y pies, y que requiera injertos de piel y cirugía reconstructiva de oreja.

La sub directora del Moscoso Puello, la doctora Aideé Cuas Ramírez, destacó que es la primera jornada del año, por lo que llamó aquellas personas que presenten esta condición acudir a la jornada.

“Cada vez que realizamos una jornada, cientos de personas se benefician; gracias a estas alianzas pudimos acercar aún más la atención especializadas sin que esto les afecte su bolsillo”, dijo la subdirectora.

El presidente de la Fundación Renacer, el doctor Miguel Cotes, agradeció a las autoridades hospitalarias por abrir, por segundo año consecutivo, las puertas para realizar, en este centro de tercer nivel, la XXVII Jornada Dominico-Americana de Cirugía Reconstructiva y XI Jornada de Pabellón Auricular.

Ambos médicos, durante una rueda de prensa realizada este miércoles, explicaron que este domingo 2 de febrero se realizará desde las 7:00 de la mañana, en el área de consultas del hospital, una única evaluación clínica en donde los niños tendrán preferencia.

El presidente de la Fundación recordó que el pasado año se realizaron 125 cirugías, dentro de estas los principales diagnósticos fueron: Polidactilía, Sindactilía, los procedimientos de labio hendido y paladar hendido, precisó el galeno, quien agregó que operaran igual cantidad de personas para la jornada del 2020.

El costo promedio de este tipo de cirugías ronda entre los RD$75,000 y RD$110,000 pesos, indicó el doctor Cotes.

Los interesados pueden solicitar más información en la Fundación Renacer, llamando a sus teléfonos 809 681-7828 y/o 829-206-0009.

La Fundación Renacer, Inc. es una institución sin fines de lucro que trabaja desde el año 1992, dando apoyo a la población de escasos recursos en el país, ofreciendo cirugías reconstructivas totalmente gratis a personas de bajos recursos entregándoles una mejora en su autoestima y calidad de vida de sus pacientes.

