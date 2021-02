Anuncian marcha en reclamo de US$38.3 millones que alegadamente adeuda Aeropuerto Punta Cana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El regidor y dirigente comunitario Leonte Torres (El Choli), anunció una marcha para el próximo jueves a las 10:00 de la mañana, comenzando en el parque principal de Higüey hasta el Palacio de Justicia, en reclamo de US$38.3 millones de dólares que debe entregar el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a Frank Reinieri a la provincia La Altagracia.

El regidor de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) en Higuey, dijo que todas las mujeres participantes estarán de luto ese día y asistirán vestidas de negro en señal de maltrato a sus hijos por las autoridades y las faltas de oportunidades para ellos.

“Llegó la hora pueblo Altagraciano de caminar juntos para reclamar lo que nos pertenece. Tenemos que unir las ideas para conseguir nuestras luchas a favor de nuestro municipio. Dicen que se está dando dinero supuestamente para que reclamemos el dinero que pertenece a este municipio y eso es falso. No queremos que los que se oponen a nuestros reclamos, manejen ese dinero del pueblo cuando llegue”, dijo el regidor (El Choli).

Choli hizo un llamado a todos los dirigentes del municipio, los que están en los barrios, en las en las asociaciones y federación de juntas de vecinos para estar unidos más que nunca y caminemos el jueves en la marcha del pueblo.

El sindicalista del transporte y dirigente social, manifestó que “llegó el momento de que nosotros entendamos que las personas que han dirigido nuestro municipio deben de ser más inclusivos. Que tienen que incluirnos. Que solo nos utilizan en tiempo de política para que votemos por ellos y políticos tradicionales y no debe de ser. Empezamos una campaña para buscar US$38,000 millones de dólares que no aparecen y pertenecen a nuestro pueblo, a nuestro municipio. Hay un grupo que no quiere que se hable de ese dinero”.

Agregó que “muchos están arropando a dirigentes de la base para que no se hable de ese caso. Cuando ese dinero llegue a nuestro pueblo, queremos que no sea manejado por los que se oponen a la búsqueda de nuestro dinero, que es el dinero del pueblo”.

“Estamos preparando una gran marcha con todas las mujeres de este pueblo que tienen sus hijos, que nadie lo defienden y los ponen en las cárceles, y nosotros no podemos hacer nada. Vamos hacer una marcha con todas las mujeres de este pueblo para reclamar que ese dinero cuando llegue a la provincia La Altagracia, sea repartido equitativamente en todos los barrios de este pueblo y no entre un grupito de personas que están en el poder”, finalizó.