Anuncian la segunda misión de “Ella es Astronauta”, programa que lleva niñas dominicanas a la NASA

Santo Domingo.- La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), el Gabinete de Innovación y la Fundación Colombiana “She Is” marcarán historia nuevamente con la segunda convocatoria del programa Ella Es Astronauta, el cual busca llevar 15 niñas de República Dominicana al Space Center Houston de la NASA.

Indicaron que en la primera versión se impactó la vida de más de 120 niñas de Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, y República Dominicana y que esta vez continuarán transformando la vida de niñas en condiciones de vulnerabilidad, a través de la educación STEAM, el empoderamiento social y el liderazgo femenino.

Bartolomé Pujals, director general de la OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación, destacó la importancia que tiene para el país la segunda versión del programa, pues los resultados de la primera han tenido un impacto muy positivo para las jóvenes participantes, su familia y entorno.

«Desde la OGTIC y el Gabinete de Innovación, estamos comprometidos con la construcción de una sociedad de igualdad en donde las jóvenes puedan desempeñar un rol trascendental en los temas de tecnologías y desarrollo de la innovación. Es por ello que entendemos que acciones como estas contribuyen con este propósito que se impulsa desde el gobierno dominicano”, añadió Bartolomé Pujals.

En tanto, Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is valoró el esfuerzo que se viene realizando desde el Estado dominicano para que la nueva generación de niñas y adolescentes, tenga las oportunidades para cumplir sus sueños de participar en iniciativas trascendentales como esta, que generan mayores oportunidades, impulsan una mejor educación y motivan a ser inspiración de cambio.

“Estas alianzas representan un gran esfuerzo en lograr más niñas y adolescentes en la formación de áreas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, lo que permite construir una mayor equidad y fomentar mejor acceso a educación en toda la región.”, dice Nadia Sánchez, presidenta de la Fundación She Is.

Tamara Vásquez, directora ejecutiva del capítulo Dominicano de la Fundación She Is, dijo que debido al éxito que concluyó la primera promoción en la NASA, donde un total de 10 jóvenes pusieron en alto nuestra bandera, se realiza esta segunda versión del programa.

“Trabajaremos para seguir impactando el ecosistema STEAM en el país y el empoderamiento femenino desde la niñez. Estamos aportando en su transformación de vida, afianzado su formación integral y crecimiento personal profesional. La meta de este 2023 es impactar 15 nuevas dominicanas con el Programa Ella Es Astronauta”, indicó.

Informaron que las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia deberán inscribirse a través de la página web www.she-is.org, desde el 01 hasta el 28 de abril y

que las tripulantes seleccionadas tendrán la oportunidad de participar en un programa educativo híbrido que comprende 4 meses de clases virtuales sobre emprendimiento social, habilidades STEAM, robótica, habilidades blandas, prevención de embarazo a adolescentes, ciberacoso, webinars con astronautas y el CEO del Space Center, y otros expositores de alto impacto.

Revelaron que el programa culmina con una inmersión académica de una semana en el Space Center de la NASA, donde tendrán actividades de robótica, programación, cohetería, hábitat lunares y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio.

La Fundación She Is comunicó que las niñas interesadas en vivir esta gran experiencia deberán de cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 11 y 16 años, no ser familiar en primer grado de consanguinidad de un servidor público, la familia se debe encontrar en situación de extrema pobreza, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad demostrable, recibir formación académica en una institución educativa pública, demostrar excelente desempeño académico, contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con todas las clases y actividades, entre otras.

“Este programa me abrió nuevas puertas a un mejor futuro, cambiando mi historia de vida y generando un futuro prometedor” cuenta Stacy Jael Rodríguez, tripulante de 14 años, participante en la primera versión del programa de Higüey, La Altagracia.

