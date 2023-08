Anuncian innovador Foro de Inversión y Negocio en República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa HTS Fiduciaria, S.A. anuncia la primera edición del Foro Interamericano de Inversión y Negocios (FIIN LATAM) “Creando el ecosistema emprendedor” para compartir experiencias y claves de éxito para la construcción de un entorno de negocios innovadores en la región latinoamericana.

FIIN LATAM es una propuesta de HTS Fiduciaria que busca inspirar, innovar y ser disruptivos en los esquemas y modelos de negocios que tradicionalmente se realizan en el mercado financiero y fiduciario de la República Dominicana.

Leina Bezi y Jhonattan Rodríguez, cofundadores de HTS Fiduciaria, y Juan José Lebrón, miembro del Consejo Directivo de HTS Fiduciaria, indicaron que FIIN LATAM va dirigido a emprendedores, startups, fintechs, mipymes, pymes y sectores empresariales, inversionistas privados e institucionales, fondos de inversiones, participantes de los mercados de capitales, entidades de intermediación financiera y demás participantes del sector financiero.

FIIN Latam “Creando el ecosistema emprendedor” es un evento que contará con referentes locales e internacionales en materia de emprendimiento e inversiones, posicionados en el mercado por su permanente búsqueda de innovación y modelos de negocios escalables en la región.

Una de las conferencias magistrales estará bajo el experimentado inversionista serial y fundador de 5 startups, Oso Trava. Quien, además, fundó Cracks Fund, el fondo especializado en empresas desarrolladoras de tecnologías disruptivas. Es también CEO de Cracks Educación y Dumo Labs, creador de Cracks Podcast, uno de los podcasts de negocios y tecnología en español más escuchados del mundo, creador de Cracks Mastermind, una comunidad hispana de empresarios importantes donde se comparten ideas, conocimientos y experiencias que ayudan a los emprendedores a escalar sus negocios. Recientemente, se unió al programa de televisión Shark Tank México como juez inversionista.

Trava, quien tiene un alcance en redes de más de medio millón de personas en Instagram, Youtube, Facebook LinkedIn y Twitter, compartirá su historia como emprendedor y casos de éxitos.

Otra conferencia magistral estará a cargo del economista, inversionista y asesor especializado en el sector Fintech, dedicado a democratizar las inversiones en México y América Latina a través de productos y servicios accesibles en medios digitales: Javier Martínez Morodo.

Morodo se ha desarrollado en diversos puestos directivos en las mayores empresas financieras de México, considerados unicornios, tales como Bitso y GBM. Fue el fundador de GOAT Capital en 2017, un fondo de inversiones alternativas en donde apoyó como inversor, asesor y consultor de startups en el sector Fintech. Es el creador del Podcast Rockstars del Dinero, sobre finanzas e inversiones y del más reciente proyecto “Revolución de las Riquezas”, que consiste en una serie de fondos y programas especializados.

Según Morodo, “la riqueza es un componente que va más allá del dinero, es un mindset que te permite lograr tus objetivos y ser imparable”, expresión característica de su proyecto Revolución de las Riquezas.

El encuentro contará además con la participación del Sr. Luis de Jesús Rodríguez Gutiérrez, Managing Partner de Casa de Santo Domingo, quien abordará el tema “Emprendiendo más allá de los estereotipos”.

La agenda también tendrá paneles sobre el “Retos y aprendizajes de los emprendedores”, “Rol de los fondos de inversión y los fideicomisos en el ecosistema emprendedor”, así como la “Importancia e impacto de la tecnología en las empresas”, en el que participarán Yan Piero Núñez del Risco, Co-fundador & CEO de Pana Finance INC; Jonathan Bournigal, Carabela Search & Management; Michael Mota, Fundador y CEO de AlterEstate, Luis Mejía, Co fundador de Curbo y Bodyignition; Noul Bou, Director de Negocios de Fiduciaria Reservas; Julio C. Múñoz, Senior Manager de EY Law Firm; y Coral Sánchez, SME Product Director de Mastercard; Maximiliano Bar, Co-fundador y CCO de MIO; así como Santiago Camarena, Executive VP de Alpha Inversiones, entre otros destacados profesionales.

FIIN LATAM se realizará este 30 de agosto en el hotel JW Marriott.

Más información en: https://www.fiinlatam.com/

Relacionado