Anuncian gran marcha contra alto costo de la vida en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Un grupo de mujeres que forman parte del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), en la provincia de Santiago, anunciaron este lunes la gran marcha en contra del alto costo de la vida.

El acto será realizado el miércoles 08 de marzo, justo el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

La gran movilización coordinada por las mujeres peledeistas, saldrá a las 9 de la mañana desde la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur, hasta llegar al busto en honor a Las Hermanas Mirabal, en la avenida del mismo nombre, esquina presidente Antonio Guzmán.

De acuerdo a un comunicado, manifestaron que no pueden continuar en silencio ante un gobierno que no cumple sus promesas y que, además, no está cumpliendo con su mandato constitucional de hacer valer, salvaguardar y proteger la soberanía dominicana, ante cualquier país que se nos quiera imponer.

En el escrito añadieron que, al margen de ser militantes de un partido político, primero son dominicanas y miembros de un Estado libre, que le costó sangre a miles de hombres y mujeres, por lo que no pueden continuar callando más.

Expresaron que están en todo su derecho de luchar por el cumplimento a las leyes, a tener una salud digna, oportunidades para sus hijos, derecho a vestir y a comer adecuadamente.

Destacan que uno de los graves problemas de las familias, es el alto costo de los alimentos, ya que una canasta básica oscila entre los RD$ 43,480.00, mientras que el salario mínimo en el país, ronda entre los RD$12,000 y $16,000.00.

Subrayaron que a todo esto se agrega el incumplimiento del presidente Luis Abinader, en cuanto a su promesa de bajar los precios de los combustibles, modificando la ley de hidrocarburos y que actualmente el costo del barril de petróleo está por debajo de los que se registraron en el pasado gobierno peledeista.

En la nota de prensa deploraron que actualmente se esté comprando el gas para cocinar a RD$147.60, mientras la gasolina se vende entre RD$ 274 y RD$293.00.

También incluyen entre sus demandas, mayor seguridad, ya que con la inseguridad que se registra en las calles, no pueden salir sin sentir que les van atracar o a matar.

