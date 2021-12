Anuncian formación filial Instituto Duartiano New York tras denuncias de anomalías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Tras las recientes denuncias de ciertas anomalías en las próximas elecciones del Instituto Duartiano en los Estados Unidos, programadas para este próximo domingo, una facción anunció este viernes el retiro de sus aspiraciones y la formación de una filial del instituto en New York.

En carta dirigida a los señores miembros de la Comisión Electoral para los comicios del Instituto Duartiano en Nueva York, Miguel Espaillat, Miguelina Concepción y Virginia Meléndez, los duartianos denunciantes de las presuntas anomalías exponen las razones que aseguran se constituyen en un impedimento para que el denominado “Instituto Duartiano en los Estados Unidos” celebre un proceso eleccionario transparente y democrático.

Entre las razones, expresan que los directivos que han estado actuando en los últimos tiempos se han apartado totalmente de los principios que rigen los lineamientos que levanta en Instituto Duartiano de la República Dominicana, rompiendo con la tradición de mantenerse cubierto bajo el manto patriótico de ese organismo, aunque aclaran que no obstante, las filiales de esa entidad patriótica destacadas en Filadelfia, Boston, Washington, Passaic, Union City (Nueva Jersey), Miami, Dallas, Puerto Rico, entre otros estados de la unión, se mantienen unidas indisolublemente a esa prestigiosa organización dominicana, acatando y obedeciendo sus leyes y reglamentos.

“El Instituto Duartiano en los Estados Unidos, no tributa al Padre de la Patria, quien, como se sabe, entendía que era fundamental que los hombres y entidades rindieran cuenta de lo que administran por cuenta de otro, ahí no se rinde cuenta, no hay ninguna claridad con relación al funcionamiento, y las actividades de un cuerpo que se supone que pertenece a todos los miembros, a quienes hay que rendirle cuenta”, señalan.

Establecen que “un verdadero duartiano tiene que procurar la unidad de todos, en torno a un propósito común, cuestión que aseguran no ocurre en el “Instituto Duartiano en los Estados Unidos”, y esto le quita legitimidad de representación”.

Agregan “creemos que es el momento de plantear un cambio radical, debe retirarse la autorización otorgada por las autoridades de Nueva York; que por cierto, no está actualizada, y acogernos a la modalidad que ha establecido el Instituto Duartiano de la República Dominicana, para todas las filiales, que en todas partes tiene este organismo, legítimo representantes de los intereses de nuestra Patria”.

Dadas las razones expuestas, plantearon la suspensión definitiva de las elecciones del “Instituto Duartiano en los Estados Unidos” y, trabajar desde ya en la integración de una filial duartiana en la ciudad de Nueva York, la cual habrá de tener el total reconocimiento del Instituto Duartiano de la República Dominicana y, por ende, de las autoridades diplomáticas, consulares, culturales, etc. de nuestro país que operan o se desenvuelven en esta gran ciudad”, sentenciaron.

“Por tanto, hacemos un llamado a ustedes, miembros de la Comisión Electoral, y a toda la comunidad de dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York, para que cierren filas en una organización que realizará el trabajo de difusión de la vida, obra y ejemplo de Juan Pablo Duarte, bajo el control y fiscalización del organismo central ordenado por la ley dominicana para hacerlo, el Instituto Duartiano de la República Dominicana”, sostuvieron.

Entre los firmantes, se encuentran Daisy Cabrera, Aura Rosario, Joy Dakosta, Henry Grullón, Juana Carpio, Orlando Rosado, Manuel Ramírez , Albania Polanco y Rosa Rodríguez.

Se recuerda que las elecciones del Instituto Duartiano, a celebrarse el pasado domingo 5 del corriente mes, fueron suspendidas tras varias denuncias de irregularidades, y programadas para este domingo 12. La decisión fue tomada por el Comité de Elecciones del Instituto Duartiano, integrado por Miguel Espaillat, Miguelina Concepción y Virginia Meléndez.

Relacionado