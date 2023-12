Anuncian finalistas de la Gran Final tercera edición del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La ronda final de la tercera edición del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (YMoCA) será celebrada con un concierto que se llevará a cabo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el martes 19 de marzo de 2024, donde tres jueces británicos elegirán al ganador de cada una de las 3 categorías. La ronda final incluirá, además, Masterclasses de piano, cuerda e instrumentos de viento durante la semana del evento.

Sharon V. Cabral Sánchez, Vicepresidente ejecutiva de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDr), informó que los instrumentistas clásicos que participarán en la Gran Final en la Categoría Junior son Héctor Enmanuel Almánzar, Jade Marie De los Santos Hasbún y Samuel Antonio Bohórquez Jiménez.

Mientras que en la Categoría Senior participarán Tainé García Olea, de Cuba; Sarai Ventura Espinosa, Enmanuel Tomas y Gálvez Aracena.

De igual manera, en la Categoría Young Professional estarán Gabriel Cruz Ruiz, de Puerto Rico; Nicole Celeste Rodríguez Díaz y Emantero Valbrun de Haití.

“Es una competencia musical clásica que se celebra cada dos años con el objetivo de promover la carrera musical y la formación educativa de jóvenes talentos de diversos instrumentos clásicos de las islas del Caribe, de 12 a 26 años”, señaló la señora Cabral Sánchez.

Explicó que fue lanzado en año 2019, producto de una alianza entre la Cámara Británica de Comercio, la Associated Board of the Royal Schools of Music -ABRSM- de Londres y la Universidad de Bangor, en Gales, con el respaldo de la Embajada Dominicana en el Reino Unido y la Embajada Británica en Santo Domingo.

BritchamDR YMoCA cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional Eduardo Brito, la Mesa de los Países de la Mancomunidad, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Fundación Sinfonía. De igual manera, con fundaciones y empresas como The Doughty Family Foundation, INICIA, Voluntariado Banreservas, el Banco de Central de la República Dominicana, AFP Crecer, Altice, entre otros importantes patrocinadores.

Acerca de la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana.

Fundada el 11 de noviembre de 1986, es una asociación sin fines de lucro debidamente incorporada en virtud del Decreto No. 112 del 25 de febrero de 1988. Actualmente cuenta con más de 150 miembros que representan los distintos sectores productivos del país, así como representantes e importadores de productos de origen británico. La Cámara Británica es una plataforma dinámica que representa los intereses comerciales de sus miembros y relacionados, y su principal objetivo es promover, facilitar e incrementar el intercambio económico, comercial, industrial, financiero, tecnológico, científico y cultural entre la República Dominicana y el Reino Unido.