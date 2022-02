Anuncian el regreso de la competencia S.Pellegrino Young Chef Academy

Comparte esta noticia

Las inscripciones para el concurso internacional están ya disponibles, en la búsqueda de la próxima generación de jóvenes chefs capaces de crear un cambio positivo en la sociedad a través de la comida.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Catador, distribuidor oficial de la prestigiosa marca de aguas S.Pellegrino en el país, anuncia el regreso de la competencia S.Pellegrino Young Chef Academy, la emocionante iniciativa global creada para descubrir, educar y formar a profesionales brillantes capaces de superar los límites de la gastronomía.

Esta competencia es una oportunidad única para los jóvenes amantes del arte culinario de formar parte de un proyecto de larga data, ambicioso y visionario, a través del cual S.Pellegrino contribuye a la evolución no solo de la comunidad culinaria, sino también de la sociedad en general. De hecho, es con la competencia que S.Pellegrino identifica y educa a los talentos que conformarán la próxima generación de jóvenes chefs y ciudadanos del mundo. Por esta razón, la competencia es el contexto ideal para todos los disruptores culinarios que están ansiosos por desafiarse a sí mismos y demostrar su capacidad para crear las mejores experiencias de sabores, que a la vez que tienen un impacto positivo en la sociedad.

La Competencia S.Pellegrino Young Chef Academy 2022/23 ofrecerá a los jóvenes chefs la oportunidad de comenzar un viaje inspirador y educativo, ganando visibilidad internacional y un importante prestigio profesional durante todo el proceso de selección, que culminará en el evento de la gran final previsto para 2023. La edición 2019-2021, que acaba de cerrar, contó con cerca de 300 talentosos jóvenes chefs y mentores de 50 países y regiones, incluyendo al chef dominicano Saverio Stassi, quienes trabajaron juntos para mejorar platos emblemáticos, que no eran simplemente recetas, sino ideas reales para una revolución culinaria sostenible e inclusiva.

“Estoy super contento de ser parte de una iniciativa tan poderosa como S.Pellegrino Young Chef Academy en calidad de mentor, y de anunciar el regreso de una plataforma que promueve la evolución de la gastronomía y con ella la de cientos de jóvenes dominicanos, que aman y encuentran su vocación en este mundo. La competencia abre las puertas a la Academia de S.Pellegrino y realmente transmite el compromiso de la marca de difundir valores universales como la sostenibilidad, la responsabilidad, la inclusión, la resiliencia y la belleza a través de la gastronomía”, manifestó Saverio Stassi, aliado y mentor de la competencia.

Los jóvenes chefs menores de 30 años pueden inscribirse en la Competencia S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-2023 en www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com hasta el 30 de abril de 2022, proporcionando información personal y profesional, y enviando la receta de un plato emblemático capaz de comunicar su visión personal, habilidades únicas y creatividad. Al igual que en ediciones anteriores, en la primera fase de selección las candidaturas serán evaluadas por ALMA, Escuela Internacional del Arte Culinario Italiano. ALMA definirá una lista preliminar de jóvenes chefs que participarán en una de las 16 finales regionales que tendrán lugar en todo el mundo durante el segundo semestre de 2022.

Los finalistas regionales competirán oficialmente por el codiciado título del “Premio S.Pellegrino Young Chef Academy 2022-2023”, que impulsará sus carreras y les otorgará reconocimiento en todo el mundo. Los candidatos también competirán por otros tres premios que reconocerán las diversas creencias y enfoques de los jóvenes chefs para generar un cambio positivo en la sociedad a través de la comida. Los cuatro premios son: S.Pellegrino Young Chef Academy Award, S.Pellegrino Award for Social Responsibility, Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy y Fine Dining Lovers Food for Thought Award.

Para descubrir más acera de la iniciativa, visite: www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com.

