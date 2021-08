Anuncian “El Legado del Caballo”, homenaje a la leyenda del merengue, Johnny Ventura

Comparte esta noticia

El concierto tendrá la producción artística del laureado productor René Brea

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La empresa Alberto Cruz Management anunció la noche de este miércoles el concierto “El Legado del Caballo”, una producción especial en homenaje a la leyenda del merengue Johnny Ventura, el viernes 24 de septiembre, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Desde las 9:00 de la noche el público disfrutará de la música del maestro Wilfrido Vargas, “La Diva del Merengue” Miriam Cruz y Jandy Ventura “El Legado”; mientras que el humor lo pondrán Felipe Polanco “Boruga” y Cuquín Victoria.

La animación será de Domingo Bautista con “sus colores”, bajo la producción artística del premiado productor René Brea.

Durante una rueda de prensa realizada la noche de este miércoles en el Salón Anacaona III, del hotel Jaragua, Alberto Cruz, productor ejecutivo de “El Legado del Caballo”, ofreció detalles del concierto.

Informó que “El Legado del Caballo” también será presentado el sábado 25 de septiembre en las instalaciones de Rancho Guacamayo, de Monseñor Nouel, al tiempo de destacar la presencia de Johnny Ventura en su vida profesional.

“Para nosotros este concierto significa mucho, porque además de tratarse de la máxima figura del merengue de todos los tiempos, Johnny Ventura fue un padre para mí. El tiempo que permanecí en su orquesta recibí los consejos que todo joven que se inicia en este mundo del entretenimiento necesita para alcanzar sus metas”, dijo Alberto Cruz.

De su lado Jandy Ventura agradeció al público el apoyo y la compañía en los momentos difíciles que ha vivido la familia desde la desaparición física de su padre y aseguró a quienes asistan al concierto que disfrutarán de una entrega de mucha calidad, a la altura de un artista como Johnny Ventura.

Al recordar el aporte a la música y el trato que tuvo hacia ella El Caballo, la merenguera Miriam Cruz dijo que entregará una actuación a la altura del intérprete de “Si vuelvo a nacer”. “Será una noche para homenajearlo como se lo merece, por lo que el público puede estar seguro de que será un concierto memorable”.

De su lado, René Brea explicó que ser parte de un evento que involucre la figura de Johnny Ventura siempre será un honor para él. “En esta oportunidad no lo tendremos físicamente, pero sé que él estará junto a mí desde los controles mirando y sintiendo orgullo por sus hijos, los biológicos y los musicales, por su orquesta, por su merengue y por colegas del género que al igual que él han hecho de nuestra música un ritmo mundial”.

Brea destacó que la noche del 24 de septiembre será especialmente para recordar, bailar y honrar el legado del caballo junto a otra leyenda del merengue: El King, Wilfrido Vargas y La Diva, Miriam cruz. “Dos artistas con los que he trabajado en reiteradas ocasiones y sé que vamos a divertirnos para que el público no pare de bailar, porque esa noche ‘el merengue no parará’”.

Resaltó que como es un evento importante para todos, el preámbulo es de primera, con dos de los más grandes humoristas de todos los tiempos: Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga”. “Contar con el dúo dinámico del humor siempre es un lujo”.

René Brea dijo que la “cherry del pastel”, es “el inigualable Domingo Bautista. Para mí, estar junto a todas estas estrellas del arte dominicano es una gran satisfacción, me lo voy a disfrutar como espero que el público también se lo disfrute”.

Llegará a los Estados Unidos

Alberto Cruz reveló que ya se están dando los pasos para llevar “El Legado del Caballo” a varios escenarios de los Estados Unidos. “Desde el anuncio de este concierto se nos han acercado empresarios latinos en los Estados Unidos con el interés de que presentemos el concierto para los latinos que admiran y consumen la música de El Caballo, así como los fanáticos de Miriam, Wilfrido, Cuquín y Boruga”.

Las boletas ya están a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del hotel Jaragua. Para contactos: Tel. 809-318-6225.

