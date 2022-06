Anuncian Drink Hunters Pop Up Store y Gran Cata para celebrar el mes de los padres en Sambil

Comparte esta noticia

United Brands y Sambil celebran a los padres con cuatro grandes catas impartidas por embajador experto y una tienda con las mejores marcas de su portafolio

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con la finalidad de celebrar por todo lo alto el mes de los padres, United Brands y Sambil, por primera vez, aúnan esfuerzos para darles el regalo y reconocimiento que ellos se merecen.

Es por lo que anuncian una alianza estratégica que dará paso al Drink Hunters Pop Up Store, una tienda de bebidas del portafolio de United Brands y Beers and Co. con más de 50 marcas de la más alta calidad, tales como Vodka Beluga, Whisky Ballantines, Champaña Taittinger, hasta cervezas de prestigio internacional como la japonesa Asahí, la belga Duvel, holandesa Heineken y la americana artesanal Blue Moon. Ofertas especiales, arreglos personalizados y kits de regalos listos para llevar, estarán disponibles en la tienda. Los horarios de venta al público serán de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche y domingos de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, desde el 29 de junio hasta el 31 de julio.

En el marco del Drink Hunters Pop Up Store se llevarán a cabo cuatro Gran Catas para Papá, para 80 personas, impartidas por el embajador de marcas de United Brands, Edwin Castillo, sommelier, mixólogo y cocktail developer. Las mismas serán todos los fines de semana de julio, en el Pasillo Central de Sambil, Nivel Kennedy, a las 5:00 de la tarde.

La agenda plantea la Cata de Cervezas del Mundo el sábado 2 de julio con cuatro variedades de cervezas, Seguida de la Cata de Cocteles de la Familia Ron Siboney, el 9 de julio, abarcando Siboney Añejo, Siboney Reserva Especial, Siboney 1920 y Licor 34.

El tercer fin de semana, 23 de julio, será la Cata de Rones del Mundo, la cual tendrá un paso por Guatemala con el Ron Botrán, Venezuela con Ron Diplomático, Panamá con Ron Abuelo y República Dominicana con Ron Siboney, mientras que el 30 de julio, se realizará la Cata Lo Mejor de Escocia, con una carta de Chivas 13 años, Glenlivet Founders Reserves y Whisky Ballantines 12 años.

“Queremos que nuestros padres vivan una verdadera experiencia sensorial alrededor de las mejores marcas de bebidas y por eso es muy fácil ganar un espacio en la Gran Cata para Papá. Solo tienen que participar a través de los giveaways que estaremos realizando en las redes sociales de DrinkHuntersRD, SiboneyRD, BallantinesRD, BlueMoonRD o BeersAndCoRD y TuSambildo, así como también otras mecánicas de ralladitos en alianza con las tiendas de Sambil participantes”, explicó Gabriela Jiménez, Gerente Ontrade de United Brands.

Cabe destacar que el Drink Hunters Pop Up Store y las cuatro Gran Catas para Papá serán posible gracias al apoyo de las marcas Blue Moon, Heineken, Whisky Ballantines, Ron Siboney, Beers and Company, además de la confianza y disposición del Centro Comercial Sambil Santo Domingo en afianzar una alianza estratégica con United Brands para dicha celebración.

Sobre United Brands

United Brands es una empresa dominicana creada en el 2009 para desarrollar plataformas de comercialización y fortalecer el posicionamiento de marcas, asegurando la gestión correcta de las relaciones con los proveedores, vendedores, clientes y consumidores.

Desde sus inicios United Brands se fijó el propósito de “construir experiencias memorables” el cual años tras año lleva a cabo en alianza de prestigiosas prestigiosas empresas de clase mundial que nos confían el desarrollo de sus marcas Heineken LTD, de Holanda; Molson Coors, de Estados Unidos; Carlsberg y Pernord Ricard, de Francia; Grupo Loch Lomond, de Escocia; Grupo La Martiniquaise, de Francia; e Industrias Licoreras, de Guatemala, por citar algunas de ellas.

unitedbrandsdr.com

Sobre Drink Hunters

Drink Hunters es la plataforma de entretenimiento de United Brands que se dedica a construir y llevar a sus clientes experiencias memorables para su disfrute, siempre promoviendo el consumo responsable y consciente.

Drink Hunters está representado por cuatro personajes, cada uno con personalidad y gustos particulares. Estos cuatro amigos muestran la diversidad y el buen gusto de cada persona o grupo de personas.

Conoce más de Drink Hunters, las marcas que representa, ofertas y eventos en Instagram drinkhuntersrd.

