Anuncian “Divertido con Jochy” ya no se transmitirá por Telemicro

Buenas tardes a mis queridos amigos de la prensa, patrocinadores y público en general, por este medio quiero informarles que a partir de hoy 20 De Agosto del 2019 el programa “Divertido con Jochy” no se transmitirá por Telemicro canal 5. Como ustedes saben, entre el canal y nosotros diseñamos una estrategia que se venia concibiendo desde hace un tiempo, pero lamentablemente no funcionó, como todo fue consensuado quiero reiterar que nunca nos hemos sentido desconsiderados por la Administración de Telemicro, todo lo contrario, esto ha sido un proceso de mucho respeto y mucha altura. Gracias a todos por su apoyo, por sus muestras de cariño y solidaridad. Gracias al Lic. Juan Ramon Gomez Díaz, Telemicro Canal 5 y toda su directiva, a nuestros compañeros y técnicos del canal por estos 5 años en esta planta televisora. Jochy Santos.