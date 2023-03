Anuncian cuarteles de RD tendrán internet; difundirán contenido sobre seguridad

Interior y Policía, Educación y Asociación Dominicana de Telecable pactan fomento de sana convivencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los cuarteles policiales de todo el país tendrán acceso a Internet, lo que fortalecerá el servicio a la población y los trámites administrativos. Esto gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Interior y Policía y la Asociación Dominicana de Telecable (Adetel) que igual permitirá la transmisión de contenido sobre seguridad ciudadana. El pacto incluye al Ministerio de Educación.

El objetivo es acercar la institución a la sociedad y trabajar por la educación y la tranquilidad. En tanto, el plan de comunicación incluye transmisión de informaciones, programas y proyectos, estrategias y otras acciones que promuevan la cultura de paz, y la convivencia pacífica en las comunidades.

El ministro Jesús Vásquez Martínez agradeció la cooperación y sostuvo que la seguridad ciudadana es un tema que nunca había sido trabajado como ahora y que la reforma policial ya muestras logros, y conquistas, como esta firma.

Manifestó que la intención del presidente Luis Abinader es que el Ministerio de Educación sea parte del acuerdo y usar la tecnología para conectar a todas las escuelas.

El director de la comisión para la reforma educativa de la Policía, Roberto Santana, dijo que la actividad es el producto de una iniciativa conjunta de Interior y Policía representada por el ministro Jesús Vásquez, Educación, por el viceministro Julio Cordero y el director del Instituto de Bienestar Estudiantil Víctor Hernández, y Adetel por su pleno. Indicó que la finalidad es aunar esfuerzos y coordinaciones en favor de la seguridad ciudadana y de formación para la colectividad.

Al respecto, indica un comunicado, Julio Cordero dijo que es posible dar un gran paso con la conectividad de las escuelas porque hay un 60% de esas estructuras que no tienen Internet y que la cartera tiene un gran reto, por la inversión en computadoras y el avance tecnológico que quieren llevar a los centros.

De su lado, el presidente de Adetel, Eugenio Arias Fernández, manifestó que el tema es de nación y no particular y que están en la disposición de aportar su granito de arena para que disminuya la criminalidad, la gente tenga mejor concepto de vida, y una cultural de paz y que aparte de las escuelas también deben dotar de Internet las casas de esos alumnos con un plan especial de las familias más necesitadas.

Expuso que no es lo mismo ni es posible que el hijo del que menos puede no tenga la oportunidad de conseguir trabajo porque no tiene las mismas posibilidades o condiciones de educarse de aquel con las herramientas para hacer todas sus tareas.

Indicó, que de parte de Adetel plantearon 14 canales para que Educación pueda llevar el mensaje ya que muchos canales privados solo transmitían dos horas de clases y eso no era suficiente para cubrir la tanda en un solo televisor donde hay muchos cursos y en una cada donde viven cinco muchachos.

Manifestó la disposición de mantener esos canales las 24 horas para una clase uniforme y todos los estudiantes puedan entender con facilidad un tipo de comunicación universal con el mismo mensaje.

