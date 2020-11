Anuncian concierto navideño para toda la familia en la seguridad de su hogar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El próximo sábado, 12 de diciembre arranca la Navidad con “NAVIDAD EN LA VILLA”, un concierto navideño para celebrar en la familia, el cual forma parte de El Mundo en Casa, programa de eventos virtuales organizado por la Fundación de la Villa de Santo Domingo con el patrocinio del Banco Popular.

El concierto “NAVIDAD EN LA VILLA” cuenta con la participación del Quinteto de Vientos Metales Axiom Brass como artistas invitados, quienes estarán realizando el concierto en vivo desde Chicago, el cual será transmitido por la plataforma de YouTube LIVE.

Este concierto es un evento familiar para ser disfrutado, de manera gratuita, por todos los miembros de la familia, desde la seguridad de sus hogares. Un regalo musical de la Fundación de la Villa de Santo Domingo y el Banco Popular para todas las familias de la República Dominicana y el mundo.

El programa del concierto “NAVIDAD EN LA VILLA” incluye un interesante repertorio de canciones y villancicos navideños que llevarán alegría a cada uno de los hogares incluyendo algunas canciones muy tradicionales entre los dominicanos como Pastores a Belén, Veinticinco de diciembre, fum, fum, fum y Mi Burrito Sabanero…

La “NAVIDAD EN LA VILLA”, el próximo 12 de diciembre, será una maravillosa oportunidad para cantar, bailar, compartir y gozar en familia, todos juntos, en la seguridad de su hogar, celebrando el espíritu de la Navidad que llevamos dentro (en el corazón).

“NAVIDAD EN LA VILLA”, así como los próximos eventos virtuales de “El mundo en Casa” son gratuitos para todo el público. Para disfrutar de los mismos los interesados solo tienen que registrarse en la página www.fundaciondelavilla.org para obtener su enlace a estos eventos y obtener información detallada sobre este hermoso programa de eventos virtuales que ha organizado la Fundación de la Villa de Santo Domingo.

Sigue siendo el deseo de la Fundación de la Villa de Santo Domingo y del Banco Popular, su patrocinador, que este programa de eventos virtuales contribuya como aporte cultural, enriqueciendo la vida de todos los dominicanos ante los grandes desafíos que ha presentado este tiempo de sobrellevar la pandemia y quedarse en casa.

ARTISTAS INVITADOS

AXIOM BRASS

Quinteto de Vientos Metales

Descritos como “embajadores excepcionales de la música clásica” e “innovadores

programadores” Axiom Brass diseña experiencias de conciertos para audiencias que amplían la imaginación y expanden la sensibilidad. Sus programas de conciertos combinan regularmente obras más recientes, de compositores como Rouse y Sampson, con obras tradicionales de Monteverdi y tangos conmovedores de Piazzolla.

Con presentaciones multimedia, las cuales incluyen efectos especiales creados por los sonidos y el video en vivo, el conjunto crea una experiencia cautivadora y de inmersión que va más allá de los límites tradicionales de la sala de conciertos.

Axiom Brass ha presentado conciertos alrededor del mundo, incluido el Merkin Concert Hall en la ciudad de Nueva York, el Gallo Center for the Arts en California, Shenzhen Concert Hall en China y Museu Nacional Soares dos Reis en Portugal.

Axiom Brass toca exclusivamente con los productos de Mutec Mutes.

NOTAS:

• Navidad en la Villa es el segundo concierto del programa de eventos virtuales “El Mundo en Casa”, organizado por la Fundación de la Villa de Santo Domingo.

Fecha: Sábado, 12 de diciembre de 2020

Hora: 6:30pm

Canal: YouTube LIVE / @popularenlinea

• El concierto es online y gratuito para todo el público.

• Registro para obtener información sobre el programa de eventos virtuales “El Mundo en Casa” y el enlace para los eventos en www.fundaciondelavilla.org

• A Navidad en la Villa le precedió en el mes de noviembre el exitoso concierto Una Voz en la Capilla, que puede verse en YouTube @popularenlinea. Le siguen otros dos eventos pautados para el mes de febrero 2021: el conversatorio “Raíces” sobre la música y el folclore dominicano y el concierto de “Quisqueya al Mundo”. Ambos eventos en vivo desde Republica Dominicana y New York, respectivamente.

“NAVIDAD EN LA VILLA”

Programa del concierto

Medley de Villancicos Navideños

Sussex Mummer’s Carol

Campana sobre campana

Deck the Halls with Boughs of Holly

Little Fantasy on The Twelve Days of Christmas

Veinticinco de diciembre,Fum, Fum, Fum

A la Nanita Nana

Tannenbaum

Noche de paz

Oh Holy Night

Tres villancicos navideños para cantar en familia:

Hacia Belén se encaminan

Pastores a Belén

Burrito Sabanero.