Anuncian cierre provisional de elevado de la Avenida John F. Kennedy por rodaje de película

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó el cierre provisional del elevado de la Avenida John F. Kennedy, debido al rodaje de una película.

A través de sus redes sociales, la institución sostuvo que el cierre se realizará en el tramo C/ Pepillo Salcedo – C/ Ramón Cáceres, de 4:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Agregó que agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) viabilizarán la zona.

#AVISO | 🚧Este domingo 1 de diciembre, se realizará el cierre provisional del elevado de la Av. John F. Kennedy, tramo C/ Pepillo Salcedo – C/ Ramón Cáceres, de 4:00 am a 1:00 pm, por rodaje de una película.

👮🏽‍♀️@DIGESETT viabilizará.

✔️Estas acciones promueven la marca país. pic.twitter.com/FPlwFCftR1

— Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (@INTRANT_RD) November 30, 2019