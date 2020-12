Anuncian cambios de horarios en los puntos GOB

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, (OPTIC), Pedro Quezada, informó este viernes un cambio en el horario laboral en las instalaciones donde funcionan los Centros de Atención al Ciudadano o puntos GOB.

El nuevo horario para los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención al Ciudadano, en la plaza Sambil, es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y los Domingos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., para los servicios en línea.

Para los usuarios de los puntos GOB que funcionan en la plaza Megacentro, el horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Mientras que los servicios de información que se ofrecen en el call center (en línea *462 y 3-1-1) el horario es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 a p.m.

Quezada explicó que el cambio en el horario laboral es de carácter provisional, hasta nuevo aviso, y que entró en vigencia este viernes 18 de diciembre.

En los Centros de Atención al Ciudadano o puntos GOB de la OPTIC se gestionan más de 83,000 servicios mensuales a los usuarios, y el call center recibe más de 37,000 llamadas telefónicas mensuales para dar informaciones que contribuyen efectivamente en la tramitación de los servicios.