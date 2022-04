Anuncian 4ta Edición de La Ruta del Descubrimiento para los amantes del Off Road y el Hard Enduro de Punta Rucia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rememorando la historia de Puerto Plata, en Villa Isabela será celebrado el evento del Paseo Enduro y Off Road de la 4ta versión de “La Ruta del Descubrimiento 2022”, programada el día sábado 30 de abril.

Con la llegada de los Buggie y la modalidad Dual que estará realizando un recorrido el primer día de Santo Domingo – Punta Rucia y el domingo 1ro de mayo, a las 10:00 AM, la salida oficial para las diferentes modalidades Enduro, Four Wheels , Dual y Buggie que dará salida en el Proyecto Turístico Isabela Bay Villages de Punta Rucia , para recorrer 38 millas Ruta A , 46 millas ruta B y 83 millas ruta Bugguie , Four Wheels , Dual, en cinco categorías, con la presencia de más de 250 competidores.

Los amante al Off Road estarán transitando por más de 25 comunidades y parajes de la zona de la Novia del Atlántico y Monte Cristi, disfrutando de hermosos paisajes de la Isabela, recorriendo la Cordillera Septentrional, cruzando la loma Solimán, por la parte montañosa, el paso de los Hidalgo y el Mamey.

Todas las rutas cruzan el municipio de Estero Hondo, para llegar a la meta en Punta Rucia, disfrutando un ambiente musical de un Dj, una agrupación típica, con una cena de bienvenida el sábado y el domingo comida campestre de la ocasión.

Las informaciones fueron ofrecidas por el licenciado Hugo Alfonso Pérez, CEO de Isabela Bay Village, del proyecto turístico de Punta Rucia, “donde recordaremos de esta localidad, la primera ciudad fundada del nuevo mundo por el almirante Cristóbal Colón, nombre designado por la Reyna Isabel de ésa época”.

Pérez detalló que el domingo tendrá la actividad de los niños de la zona que ha venido haciendo hace unos años , fomentando la educación y el deporte bajo la fundación. Isabela Bay Education and Sport Fundation, que gracias a muchos de estos corredores hemos logrado llevar un granito de arena a las escuelas de la zona y a que esos niños tengan con que estudiar .

Indicó que en la categoría A, van los expertos, de excelentes condiciones física, rodando por terrenos de piedra, lodo, de diferentes terrenos en forma extrema.

Los B, para no experimentados, es un paseo, para divertirse y disfrutar del medio ambiente de la Isabela y sus alrededores. Los Bugguie , moverán sus unidades por área de lodo, arcilla, cruzando ríos y otros obstáculos en la ruta.

Pérez funge como director general; Enmmanuell Cruceta ”, diseñador y director de rutas.

Sábado

Santo Domingo – Punta Rucia

Domingo

En el recorrido pasarán por los lugares de Tiburcio, El Papayo, Agua de la palma, Agua de Luis, Derramadero, Arroyo Caña, Loma de Solimán, Loma de Pozo Prieto, Loma de la Caya, Gualete, Los Anegadisos, La Jaiba, Estero Hondo, Las Dunas, Estero Barsa, Se Piten, La Cavirma, La Marita, La Divisoria, Ranchete, Los tres pasos, Mamey, Loma de los Rojas, Marmolejos, La Boca y Gualete, entre otras, contando con estaciones de gasolina y refrigerios.

Lunes

Punta Rucia – Santo Domingo

La actividad cuenta con el patrocinio de Isabela Bay Education And Sport Fundation , Isabela Bay Village, Conector Electronic, Nuevo Diario ,Instagarden, Coca Cola, Husqvarna Motorcycle, Premiumthec, Motokart, Dasani, Powerade , Beta, Gas Gas, KTM ,Sherco, Enduro Land , Motor Glam, Cruceta Enduro Academy, ,entre otros.

