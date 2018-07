Anularán en EE.UU. deportaciones defectuosas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La abogada especialista en inmigración en esta ciudad María Mateo Hernández declaró que las personas que hayan recibido una orden de deportación defectuosa, basada en una “citación sin fecha ni hora para comparecer en corte” deben aplicar para reabrir su caso.

Mateo Hernández, quien sube a los estrados neoyorkinos a defenser inmigrantes, expresó que los que estén en procesos de deportación actualmente pueden aplicar y terminar su caso de igual forma, debiendo hacerlo dentro de los 30 y 90 días de firmada la decisión de la Suprema Corte de Justica, y los afectados tienen hasta el 19 de septiembre próximo.

Sostuvo que el pasado 21 de junio la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos evacuó sentencia trascendental basada en el caso del brasileño Escley Fonseca Pereira quien entró a EE.UU con visa temporal, expirando la misma en el 2001.

En el 2006 el Departamento de Seguridad Nacional citó a Pereya para comparecer en la corte de inmigración, pero no especificaba fecha ni hora para ver al juez, solo presentando los cargos y deciendo que la hora y fecha sería indicada en el futuro. La nueva citación nunca le llegó y recibió una orden de deportación.

En el 2013 el brasileño fue detenido por una violación de tránsito menor y tras aplicar por la cancelación de su deportación la misma le fue rechazada

Pereira apeló la decisión ante la Suprema Corte de Justicia y en una decisión sin precedente, por parte de la jueza Sonia Maria Sotomayor estableciendo que “si el gobierno le notifica a una persona un documento que se llama “Citación para aparecer en la corte” pero el mismo no especifica el tiempo y el lugar del proceso de deportación, la respuesta es tan obvia como un “No”.

Añadiendo que una citación que no informe del lugar ni hora a un no ciudadano de su proceso de deportación no es una citación que satisfaga la sección 239(a) y no puede parar el tiempo necesario para la cancelación de la deportación.

La sentencia también observa que en el caso de un cambio de fecha, la corte debe informar al ciudadano de la nueva fecha y hora por escrito, manifestó Mateo Hernández con oficia en en el 125-10 de Queens Blvd, Suite 320, en el sector de Kew Gardens (718-0384)

Anuncios

Relacionado