Anuel y Yailin se convierten en la portada de People en Español

La pareja habla del amor que se tienen y abren las puertas de su casa en Miami.

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – A finales de enero, los artistas Emmanuel Gazmey Santiago mejor conocido como “Anuel AA” y Jorgina Díaz conocida como “Yailin La Más Viral” anunciaron al mundo su compromiso con un video que compartieron en sus redes sociales y sorprendió a muchos de sus seguidores, este lunes se dio a conocer la portada digital de la revista donde la pareja posa feliz de su hermosa relación.

En este se ve al reggaetonero puertorriqueño, de 29 años, entregarle un flamante anillo a la rapera dominicana de 19 años. “Una mujer comprometida ya”, dijo esta. “¡Hay boda señores!”. Si bien recién habían hecho público su noviazgo unos días antes, Yailin expresó en un mensaje en Instagram: “La vida es una, nosotros la vivimos rápido. Hoy estamos aquí, mañana no está prometido”.

La pareja del momento abrió las puertas y dio la bienvenida a la revista People en Español en su casa en Miami y hablaron de su apasionada relación. Si algo dejaron claro los enamorados es que viven en su propia burbuja y se divierten como niños. “Somos como dos muchachos juntos”, admite entre risas Yailin La más viral. “Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos”.

Durante esta sesión de fotos exclusiva, la pareja posó junto a la piscina de la moderna residencia con vista a la bahía que están alquilando mientras alistan la casa que recién compraron en Miami. Su nidito de amor lo decorarán al gusto de los dos y ya tienen una pintura de ambos que la adornará.

“Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada”, confesó Anuel, mientras abraza a su amada. A lo que Yailin responde risueña: “¡Tenemos un carácter bien tóxico los dos!”.

Según manifiesta la nota de la revista, el día en que se realizó la sesión de fotos fue muy emotivo para Anuel. No solo lo acompañó en su casa su padre, el reconocido músico, productor musical y ex vicepresidente de Sony Music en Puerto Rico José Gazmey, sino que también lo visitó su hermano, quien recién había salido de prisión, y al cantante se le aguaron los ojos al abrazarlo. “Salió como hace tres días de preso. Hoy lo vi y me sentí super feliz”, reveló. “Esa es de las mejores cosas que pudo haber pasado”.

El 3 de abril del 2016 el propio Anuel fue encarcelado en una prisión federal en Puerto Rico y esos 30 meses privado de su libertad cambiaron su vida. “Aprendí muchas cosas, las cosas [que] de verdad importan en la vida”, dice el artista, quien habla de esta experiencia tras las rejas en su canción “3 de abril” de su álbum Emmanuel.

En sí, tras lanzar su nuevo disco Las leyendas nunca mueren, Anuel estará de gira este año. Yailin también estará lanzando nueva música y de gira en el 2022, pero el trabajo no será un obstáculo para que los tortolitos sigan siendo inseparables. “Muchos de los shows van a coincidir”, dice Anuel de sus giras, que serán en algunas de las mismas ciudades.

Tener a su prometida viviendo con él en Miami es un sueño cumplido para Anuel, quien también pasó tiempo con su amada en una casa que tienen en República Dominicana. “Me siento feliz, ella está aquí ya por fin gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos”, dijo el reggaetonero.

Yailin cuenta cómo inició todo el amor que derrochan en las redes: “Le tiré un corazón” Agrega él risueño: “Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”.

La primera vez que se vieron en persona “estaba un poco nerviosa”, admite ella. “¿Un poco?” le pregunta Anuel riendo. Las mariposas que ambos sintieron solo se intensificaron con el tiempo. “Me trata como una reina. Me trata bien”, dice ella del hombre a quien considera el amor de su vida. “Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona”, reconoce Yailin, quien se adapta a su nueva vida en Estados Unidos, extrañando las sazones y costumbres de su país.

Eso sí, seguirá visitando a menudo a su madre en República Dominicana. “Mi mamá significa todo porque es lo único que me queda”, dice la cantante, quien era una niña cuando su padre murió en un accidente automovilístico. Su madre está feliz de verla junto a Anuel. “Se siente muy orgullosa; eso es bueno, que una madre vea a su hija triunfar y saber que no le va a faltar nada”, asegura Yailin.

El reggaetonero ha colmado de lujos y muestras de afecto a su prometida, como cuando le llenó la habitación del hospital de peluches, flores y globos a finales de enero cuando se realizó una lipoescultura. En febrero también le llevó una banda de mariachis que le cantaron “Si nos dejan” en una habitación llena de globos en forma de corazón y rosas rojas. “Cuando me enamoro soy así”, dice Anuel de sus románticos detalles. Ella también lo consiente. “Yo cocino”, afirma orgullosa. “Él sabe que le hice unos espaguetis a él que se quedó loco”.

El cantante cuenta que la fusión de sus culturas caribeñas enriquece la relación. “El dominicano y el puertorriqueño son vecinos”, dice Anuel. “Se parecen en muchas cosas, hasta en la comida”. Su futura esposa pronto conocerá al gran amor de Anuel, su hijo Pablo, de 7 años. “Mi hijo está bien, está en Puerto Rico con la mamá. Todavía no la conoce porque Yailin acabó de llegar a Miami y el nene está en Puerto Rico porque él estudia allá”, cuenta él. “Mi hijo es la luz de mis ojos”.

La pareja desea tener hijos en un futuro. “Ay Dios mío, que sean los que Dios mande para acá”, dice Anuel, quien asegura que Yailin será una gran mamá. “Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación”, cuenta ella risueña.

