Anuel: ‘’Sí, la canción ‘Mejor que yo’ fue escrita y pensada en Karol G»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista puertorriqueño Anuel AA confirmó que el tema musical que lanzó la noche del jueves, “Mejor Que Yo”, fue escrito directamente para su expareja, la colombiana Karol G.

Este decidió aclarar todo sobre todas estas teorías románticas conspirativas, evadir todas las hipótesis detrás o alrededor de sus recientes canciones e indirectas en sus conciertos en vivo

En entrevista dada al influencer dominicano Santiago Matías (Alofoke Radio Show) en la ciudad de Miami, Anuel dijo: ‘’Sí, la canción ‘Mejor que yo’ fue escrita y pensada en Karol G.

Explicó que originalmente la canción tenía otras letras, aunque si la misma música que al final salió. Pero, le realizó algunos cambios, pero sí pensando en la colombiana.

Ante la pregunta de Matías, sobre si aún extraña a Karol G, el boricua comenzó a reírse, y dijo: ‘’Yo no hablo de mi vida personal (amorosa), pero la canción no tiene piano, ni nada que de lloradera, la canción es pa’ perrear en la disco, ella misma para que se coja con Feid y perré (risas en todo el set).

Pero pese a lo confesado, no quiere enfocarse en su vida sentimental. Comenta que está casado con su trabajo. ‘’Estoy valorando mis decisiones. Antes tenía mucha gente falsa a mí alrededor. Mi equipo de trabajo actual es real, estoy muy feliz y satisfecho con los que están ahora a mi alrededor’’.

Sobre Feid

Dice no conocerlo, cree nunca lo ha visto en persona. Pero cuando ponen en la disco una canción del colombiano, él se la vacila, no tiene complejos, disfruta de sus canciones, la escucha sin ningún problema.

Sobre el dinero

«Sigue siendo importante, mueve al mundo, pero, al final, no es lo que más importa. Yo ya quemé esa etapa he aprendido mucho, ese tema no me importa igual que antes’. Comenta que ya pasó el ciclo de presumir sus prendas (joyas), vehículos de lujo, y bienes materiales en general.

Sobre el regreso de Tego Calderón

A propósito del retorno musical del legendario artista urbano, Tego Calderón, durante la entrevista, Alofoke le preguntó sobre su opinión de su colega, y qué consejo le daría para que siga conectando con las nuevas generaciones, a lo que Anuel dijo: ‘’Tego es una leyenda. Yo no tengo que darle ningún tipo de consejo, al contrario, él es quien debe darme los consejos. Yo tengo a Tego, Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar en un mismo nivel, fueron y son grandes’’.

Sobre la música regional mexicana

Como muchos sabrán, la música regional mexicana no se volvió global de la noche a la mañana. Este género existe desde hace más de siglo y medio. Esa permanencia ha permitido que el regional mexicano (banda, corridos, norteño, sierreño, mariachi y otros subgéneros) tenga una base sólida de fans entre los Estados Unidos y México. Pero, por primera vez, dos canciones regionales se encuentran en el top 10 del Hot 100 de la Billboard ( “un X100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma —y “La bebe” de Yng Lvcas y Peso Pluma).

Ante estos fenómenos, Alofoke le pidió su opinión al boricua, quien dijo: La música Mexicana siempre ha estado ahí. Es un género musical a otro nivel, todo un clásico en sus diferentes ramificaciones. La música hispana en general siempre ha estado evolucionando, teniendo ejemplos palpables con artistas de México, Colombia, PR, Argentina, España, entre muchos otros más.

Finalmente, Anuel, agradeció a la vida y a Dios por encontrarse en la etapa personal, profesional y espiritual en la cual se encuentra. Manifestando su felicidad por estar rodeado de buenas personas, con un nuevo equipo de trabajo, totalmente renovado. Dice estar enfocado en continuar el éxito, haciendo las cosas bien, como debió ser desde hace mucho tiempo.

