Anuel se desahoga sobre la industria y los fenómenos digitales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese al alboroto referente a la relación sentimental entre Anuel AA y Yailin, el artista urbano Anuel AA, cedió una entrevista a Santiago Matías para Alofoke Sin Censura, en donde se desahogó sobre lo que está pasando en la industria musical y cómo se encuentra en esta etapa de su vida pese a los escándalos a su alrededor, además, dio su parecer sobre los fenómenos musicales a través de las redes sociales.

Y es que, respecto a los fenómenos musicales en las plataformas de playlist y digitales en general, así como el fenómeno Tik Tok, el puertorriqueño aseguró que no se monta en las ola de todos los fenómenos, lamentando que el género musical Trap no está en su mejor momento, pese a que es el género que más su fanaticada consume y cantan en sus conciertos en vivo.

‘’El trap no tiene ningún posicionamiento en estos momentos, en ningunas de las principales plataformas digitales está sonando, ahora lo que se está haciendo es ser reguetoneros, sacar canciones limpias y comercial para que tengan posicionamiento, haciendo música para bailes ridículos en Tik Tok, cosa que nunca lo he hecho ni haré tampoco. Yo no soy ese tipo de artista, no dependo de eso. Continúo diciendo: ‘’Rauw no es un artista de Tik Tok, pero está prendido en esa plataforma, pero eso a mí no me trabaja por lo que yo represento’’, comentó.

Asegura que unos años atrás la industria era muy fresa

«Tres o cuatro años atrás siento que la industria era muy fresa, y se necesitaba para poder pegarse. En su momento quienes estaban prendiendo eran Farruko, JBalvin, por ejemplo Maluma es pop, a él no lo nominan en categorías de Reggaetón, pero luego surgió el trap, y ahora mismo con esta ola de Tik Tok el trap volvió a morir’’. A lo que Anuel preguntó, ‘’Quien ha sacado un álbum de Trap y lo ha puesto número uno?/ Yo, solo yo», aseguró el artista.

Anuel manifestó sentirse muy orgulloso de lo que ha logrado como persona y artista tras su libertad. Dijo: ‘’El plan de Dios es perfecto, estoy en mi mejor momento de mi carrera, tanto en la música como en los negocios’’.

Asegura ‘’No hay alguien en el género que se pare en el escenario y haga música como la que hago yo. Reconociendo el año que tengo después de mi primer receso en tanto tiempo».

Sobre su relación con el Alfa:

«No tengo ni idea de la última vez que hable con él. No estoy como en nadie ahora mismo, yo estoy en mí, solo en la música».

Sobre su carrera comentó que no está jugando en ser Daddy Yankke ni Bad Bunny. «Yo no soy la cara de la calle en la música y debo seguir representarlos, no estoy en superar a otros, solo a mí mismo».

Sobre su superación personal dijo: ‘’Yo creo que tú pones en mis zapatos a cualquier persona para que viva lo que yo viví, y no creo obtenga lo que yo he logrado. Porque en realidad, no fui yo, fue Dios, porque no existe un humano salir de la cárcel y ser tan exitosos. Pero todo lo que paso tiene una razón de ser’’.

