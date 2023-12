Anuel reitera le dará “galleta” a Arcángel donde lo vea

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA, nuevamente truena contra Arcángel, al reiterar que donde lo vea “le meterá en la cara” producto a todas las entrevistas que está ofreciendo “La Maravilla” luego del enfrentamiento musical que ambos tuvieron.

En unos de sus ácidos comentarios, el intérprete de “Sola” manifestó que Arcángel debe dejar de estar diciendo que lo están amenazando producto al enfrentamiento que los dos están teniendo, ya que es mentira según este.

“No se crean que yo estoy hablando de Arca, a ese donde yo lo vea, yo le voy a meter en la cara. Ya yo lo dije que con el chota ese no hay arreglo diciendo en entrevistas que los están amenazando pero que él no es chota, En una entrevista que él sabe que el mundo va a ver y escuchar. Tu eres chota, hasta cuando tratas de no serlo, no tienes jodeera, ningún tipo de bandidaje periquero” escribió Anuel para dejar los puntos claros.

De su parte Arcángel dice que no se va a dejar amedrentar de una persona el cual solo juega hacer un “gánster” entre sus compatriotas de “La isla del encanto”.