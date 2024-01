Anuel cumplirá sueño de ser actor de Hollywood

Anuel AA (Ilustración: El Nuevo Diario)

Anuel AAAnuel AA EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL. -El cantante urbano boricua Anuel AA dio detalles de los planes que vienen este 2024 y uno de ellos es cumplir su «sueño» de ser actor en Hollywood.

El intérprete de «Más Rica que Ayer» publicó un largo mensaje junto a su novia, la modelo venezolana Laura Saavedra, en la que asegura que los negocios le están llegando a «diestra y siniestra», pese a romper laboralmente con su mánager Frabián Eli, quien lo demandó por «incumplimiento de contrato».

«Les contestaría en las entrevistas sobre mis planes este año, pero noooo y no me pregunten esa mier$# tampoco. Los planes están muy h.p como para decirlos en una entrevista. Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco», comenzó el puertorriqueño.

Continuó: «Yo soy trapero, canto reggaetón, rapeo, modelo, soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debuto actuando en Hollywood como siempre lo soñé». Anuel no precisó detalles sobre su proyecto de actuación.

Presumió que «no paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi álbum nuevo… Ahora en febrero y marzo va a salir una sola de canciones y remix nuevos, más el álbum inundando la calle, pero lo más h.p. es todo lo que está pasando en mi carrera aparte de la música».

