Anuel AA se une a exclusiva campaña de Foot Locker

EL NUEVO DIARIO.- El cantante urbano Anuel AA se convirtió en rostro de la nueva campaña de regreso a clases “We Live Sneakers” de la cadena de tiendas especializadas en calzado de deportes Foot Locker y la popular marca de tenis y ropa deportiva Nike.

El exponente de trap firmó el acuerdo, en días recientes, con el cual se unió al exclusivo grupo de celebridades que participan de la estrategia publicitaria.

“Es un gran logro que llegue a ser parte de este proyecto con una marca tan importante. Soy fanático de Nike desde siempre. Los sueños se hacen realidad”, puntualizó el artista.

El artista ya filmó el primero de los videos promocionales, que tiene lugar en la ciudad de Chicago, y ya circula en las plataformas digitales y redes sociales con los hashtags #EvolutionOfTheSwoosh #BecauseSneakers

La campaña mundial celebra el lanzamiento de la exclusiva colección de calzado y vestimenta “Evolution of the Swoosh” de Foot Locker, Inc, que estará disponible a partir del 10 de agosto en las tiendas. A esta, se suman los paquetes “Swoosh Chain” y “Sunburst”, que estarán a la venta desde el 17 y 31 de agosto, respectivamente.

