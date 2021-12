Anuel AA está en el país y se reúne con Rochy RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exponente urbano Anuel AA, llegó hace unos días al país y se reunió con el jefe de la Alcaldía, Rochy RD, en un encuentro que fue denominado por el artista como: “La cabra con la cabra”, así se pudo apreciar en las imágenes que colgó en su cuenta de Instagram.

“Yo anoche estaba con Rochy en el barrio y me miró a los ojos y me dijo ‘Yo soy Anuel en el 2016’, y yo le dije ‘La Cabra’. Este hp se ganó mi corazón, en serio porque ¡yo me veo yo mismo en él!”, manifestó el intérprete de “Secreto”.

Anuel agregó que, Rochy es un líder, y que lo ayudará a sacar la visa para que el mundo pueda conocer el talento de artista, pero en persona.

“¡Eres un líder brother, vamos a sacarte esa visa si o si en nombre de Dios! ¡Ya es hora de que el mundo te conozca en persona!”, dijo.

También, aseguró que, “El dinero va y viene, pero LA PALABRA ES SOLO UNA Y ES LO ÚNICO QUE TENEMOS COMO HOMBRES Y BANDIDOS ¡LA CABRA CON LA CABRA!”

