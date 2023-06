Anuel AA continúa con indirectas para su ex Karol G: ‘’Llámame mi reina que yo te extraño’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente urbano puertorriqueño Anuel AA ha seguido publicando indirectas para su ex pareja Karol G en sus redes sociales.

Esta vez lo hizo en una historia en su cuenta de Instagram donde se ve a una chica en una especie de TikTok donde se le escucha decir: ‘’Tu eres mi ex y tú me extrañas ¿por qué tú no me lo dices?’’.

A esto le agrego una descripción que decía: ‘’Mami deja a ese tipo ya por favor, yo se que tu piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. Llámame mi reina que yo te extraño’’.

